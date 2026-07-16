[Publicidad]
El regulador británico de medios de comunicación y telecomunicaciones (Ofcom) anunció la apertura de una investigación contra TikTok para determinar si ha incumplido sus obligaciones de "proteger a los niños de la exposición a contenidos perjudiciales".
"Esta investigación tratará de establecer si existen motivos razonables para creer que TikTok no ha cumplido, o no está cumpliendo, sus obligaciones legales, en particular utilizando un sistema de verificación de edad altamente eficaz para determinar correctamente si un usuario es o no un menor", precisó Ofcom en su página web.
Ya en el punto de mira de las autoridades británicas, la plataforma de intercambio de vídeos, propiedad del grupo chino ByteDance, es objeto de un número creciente de sanciones y restricciones en todo el mundo.
Lee también Unión Europea obliga a Google y Android a compartir datos de búsqueda y datos a rivales
Hace dos años, el mismo regulador le impuso una multa de cerca de dos millones de libras (2.7 millones de dólares) por no facilitar a tiempo la información solicitada sobre su función de seguridad de control parental.
El año anterior, la plataforma había recibido otra multa, más elevada, de 12.7 millones de libras (17 millones de dólares) por parte de la autoridad británica de protección de datos, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), por el uso "ilegal" de informaciones personales de menores.
[Publicidad]
"La apertura de una investigación no significa que Ofcom haya concluido que el proveedor ha incumplido sus obligaciones", señaló el regulador, que advirtió, no obstante, que puede imponer multas de hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa.
Lee también Unión Europea exige a Meta modificar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram; advierte "multa cuantiosa" si no lo hace
"Cumplimos las obligaciones", dice TikTok
Reino Unido endureció el año pasado su legislación sobre la seguridad en línea de los menores con la entrada en vigor de una ley destinada a impedir que estén expuestos, entre otros, a contenidos relacionados con el suicidio, la autolesión, los trastornos alimentarios y la pornografía.
[Publicidad]
"Trabajamos con rigor para ofrecer experiencias adaptadas a cada grupo de edad", reaccionó TikTok en una declaración remitida a la AFP.
"Estamos convencidos de que cumplimos las obligaciones que nos impone la legislación británica y colaboraremos con Ofcom para demostrarlo", añadió.
mcc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Amazon México: Cámara de vigilancia Tapo TP-Link TC70 con Wi-Fi en menos de 400 pesos; aprovecha el descuento del 20%
Espectáculos
Ghost llevará al cine sus conciertos en Ciudad de México con "2 Big To Rig"
Economía
Aumenta 22% venta de autos eléctricos, híbridos y de rango extendido en primer semestre: EMA destaca resiliencia del mercado mexicano
Metrópoli
Vinculan a proceso a taxista de aplicación; es acusado de violación a una usuaria
Showbiz
¿Robert Pattinson está enamorado de Zendaya? Los videos virales que desataron los rumores
Noticias
Inundaciones en Texas dejan un muerto y obligan a evacuar; la tragedia revive el temor por el río Guadalupe
Deportes
¿Adiós a la Premier League? Proponen retirar la visa de trabajo a los futbolistas argentinos tras la manta de las Malvinas
Educación
Trump revive la regla que podría negar la green card a inmigrantes que reciban estos beneficios públicos