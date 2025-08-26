Más Información

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

"Estar en México es participar de la cultura y el español": Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

se nos casa. En el momento cumbre de su ya larga carrera, la cantante se compromete en matrimonio con el jugador de futbol americano, , en la que, sin lugar a dudas, será la unión más comentada de la década.

Antes de ser la artista pop más taquillera del planeta, Taylor Swift era esa chica que “salía con muchos chicos”. Así la etiquetaron y la juzgaron. Lo que nadie tomó en cuenta es que tener citas a los veintes es una etapa perfectamente humana; pero, mientras los tabloides llevaban la cuenta de sus novios, ella coleccionaba experiencias que después convirtió en himnos.

Swift no solo cantó sobre el amor: lo diseccionó, lo narró, lo convirtió en un espejo de su generación. Muchas de sus rupturas se convirtieron en canción: "Blank Space" no fue solo pop, fue sátira. "The Man" fue un manifiesto y "All Too Well" (10 Minute Version), una clase magistral de cómo convertir el dolor en arte.

Foto: Especial. Instagram @taylorswift @killatrav
Foto: Especial. Instagram @taylorswift @killatrav

Mientras el ojo público la convertía en caricatura, Taylor se reinventó. De la inocencia country a la sofisticación de "Folklore", pasando por la era vengativa de "Reputation", cada álbum fue una etapa emocional, estética y política.

Y así, mientras el mundo la juzgaba por querer ser una chica normal, ella construía un imperio. Recuperó sus másters, desafió a la industria y creó una comunidad global que la sigue como si fuera religión.

Hoy, tras el fenómeno global de "The Eras Tour" (una gira que redefinió el espectáculo) Swift está en la cima. No solo por los miles de millones recaudados, sino por lo que representa: una mujer joven que tomó el control de su historia, su voz y su legado.

Y como si fuera guion de película romántica, la historia se corona con un (enorme) anillo. Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, le propuso matrimonio en un jardín de rosas y peonias, con un diamante de ocho quilates. Y Taylor presenta ante su legión de seguidores su compromiso con una frase que resume irónicamente su relación: “Tu miss de inglés y tu profe de gimnasia se van a casar”.

El nuevo álbum, "The Life of a Showgirl", promete ser el soundtrack de esta nueva etapa. Un tributo a la mujer detrás del telón, la que se enamora sin pedir permiso. La que convirtió su fama en escudo y su vulnerabilidad en arte.

Taylor Swift no es perfecta. Es poderosa. Y eso, para las chicas que crecieron con ella, es mucho más inspirador que cualquier cuento de hadas, con boda o no de por medio.

