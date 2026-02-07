Más Información

Cuando se ve a un grupo de monjas caminar por el Teatro Hidalgo, llaman la atención más que por su hábito, por su corpulencia y estatura, debido a que no son mujeres, sino cinco actores que les dan vida en el musical Sorpresas A-mén.

Se trata de Juan Torres, Eduardo Ibarra, Enrique MAddox, Oscar Acosta y Ricardo Díaz, quienes, aseguraron, no intentan dar la sensación de ser mujeres en el escenario, porque no buscan caricaturizar a los personajes creados por Dan Goggin, sino interpretarlas con respeto y aprovechar su masculinidad para la comedia.

“Es como el fenómeno que sucede en Matilda con Tronchatoro, o en Hairspray con Edna, siempre es interesante ver un actor haciendo un personaje femenino, porque le encuentra variaciones. Aquí es simpático ver a cinco hombres haciendo de monjas aprovechando lo tosco de su corporalidad y su humor, esto le da un plus a la comedia”, señaló Ricardo Díaz, quien además de dirigir, interpreta a Sor Amnesia, porque todo se le olvida.

Pero también buscan humanizar a estas personas a las cuales se les exige perfección, olvidando que son seres humanos con errores y sueños, según explicó Eduardo Ibarra, quien da vida a Sor Humberta, la jefa de las novicias.

“Es de aplaudirse su labor en la sociedad y la obra habla de ese gozo que ellas sienten de formar parte de una comunidad, sin entrar a un discurso político”, explicó Enrique Maddox, quien en la obra es Cleo, una novicia y bailarina.

Sorpresas A-mén es una comedia que cuenta la historia de las religiosas de San Tito, quienes intentan organizar un festival para recaudar fondos para dar un entierro digno a cuatro hermanas que fallecieron trágicamente, lo que las llevará a vivir hilarantes situaciones.

Juan Torres explicó que llevaba una racha produciendo montajes de gran formato, primero El Mago (The Wiz) y después La tiendita de los horrores, por lo cual buscaba descansar un poco de todo el trabajo que montajes así implican, y junto a Oscar Acosta (escenógrafo) y Ricardo Díaz (director de escena) decidieron montar Sorpresas, pero con ellos en el escenario.

“Soy un productor que es artista, no soy un productor que está atrás de un escritorio y al que no le importa cómo tenga que hacer las cosas porque me interesa el resultado. Con Ricardo y Oscar tenía pendiente estar juntos en el escenario”, dijo Torres y Sor Elizabeth en la trama, chofer del convento.

La obra tiene algunas funciones previas en el Teatro Hidalgo hasta el domingo; el 23 de febrero iniciará la temporada formal.

