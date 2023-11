Sorprenden a Andrea Legarreta con regalo inspirado en su fallecida madre

Andrea Legarreta está viviendo un momento complicado tras la sorpresiva muerte de su madre justo el día que cumplía 57 años de casada, la conductora felicitó a sus padres con una emotiva publicación para momentos después anunciar la triste noticia del fallecimiento de su mamá.

"Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros", escribió el 30 de julio; a casi cuatro meses de la pérdida, Legarreta recibió en el programa "Hoy" una sorpresa con la que no pudo contener el llanto.

Tras la muerte de su madre llamada cariñosamente "Chavelita", Andrea vivió momentos de angustia con el Huracán "Otis", pues en Acapulco vive su padre, con quien perdió el contacto en un inicio para después informar que se encontraba a salvo.

Andrea Legarreta vive emotivo momento en "Hoy"

Cuando en el matutino de Televisa pusieron la ofrenda del "Día de muertos", Andrea Legarreta lamentó tener que poner la foto de su madre, sin embargo reflexionó sobre su pérdida y confesó que a pesar del dolor ha decidido vivir como a ella le hubiera gustado que lo hiciera: con plenitud y felicidad.

Ahora, la conductora que a inicios de años anunció su separación con el cantante Erik Rubín, tras 22 años de casados, recibió un detalle muy especial en el programa "Hoy", su sobrina le obsequió un oso forrado con una prenda que usó la madre de Legarreta, confeccionó varios ositos con una prenda que era de la propiedad de Chabelita.

Dichos osos los obsequió a integrantes de su familia, entre ellos a Legarreta quien tras ver la cápsula se conmovió, para luego ser sorprendida por su sobrina en pleno foro, donde recibió el detalle y agradeció al público, quienes no han dejado de mandarle mensajes de amor y de confort en este momento tan difícil que está viviendo.

