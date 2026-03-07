Más Información

Inauguran FIL Coyoacán

“Vida familiar no debería ser un dilema”; investigadoras hablan de la desigualdad de las mujeres en sus campos

La UNAM: Lugar de encuentro, crecimiento y desarrollo

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

Críticas de Timothée Chalamet sacuden el mundo del ballet y la ópera; así reaccionaron artistas y compañías

“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

Luces apagadas. Nada más se observan dos sillas de director en el escenario. La comienza a la par de que la pantalla se enciende y muestra a Leonel García y Noel Schajris subir a la tarima de la Arena CDMX, marcando la primera de las de la noche.

El dúo se presentó anoche ante un recinto prácticamente lleno con muchos de sus grandes éxitos, entre ellos “ABC” que dedicaron a las mujeres previo al 8M.

“Esta canción es para las mujeres esta noche, pero no voy a caer en lo típico de ‘feliz día de la mujer’, voy a decir algo más profundo, estamos juntos con ustedes para cambiar este mundo y que tengan el que se merece, ser hombres es estar junto a ustedes y que fluyan y que florezcan como nunca antes, gracias mujeres por existir”, dijo Schajris.

En otro momento, García agradeció a los miles de fanáticos que acudieron a este recinto, sobre todo porque sabe, es uno de los más alejados en la Ciudad de México (CDMX).

“Nací en esta ciudad hace 51 años y entiendo perfectamente lo difícil que es trasladarse hasta aquí, así que muchas gracias por venir, por querer estar con nosotros hoy, 26 años después, de verdad, por seguir aquí, por creer en la música que habla del amor, del desamor y de la vida de todos, de lo que sufrimos y lo que gozamos, gracias por seguir abriendo el corazón”, apuntó.

Los años no han pasado en vano, Noel lo sabe y lo toma con humor, pues, tiene la misma edad que su compañero de mil batallas, pero lo toma como experiencia, señalando: “51 años cada uno, sin bandera, 102 años de experiencia musical”.

Las “Escenas” no solo estuvieron sobre el escenario, pues, mientras el dúo interpretaba “Dime que sí”, una pareja en las primeras filas del recinto captó su atención por una tierna propuesta de matrimonio causando que el argentino dijera al terminar la canción: “Menos mal que dijo que sí, felicidades chicos, que sean muy felices”.

Foto: César González / EL UNIVERSAL
Una de las escenas más tiernas de la noche se dio en “Sirena”, cuando el hijo de Noel Schjiris subió a la tarima para bailar durante todo el tema junto a su padre.

Después, una seguidilla de éxitos inundó la Arena CDMX, entre los que se incluyeron “Kilómetros”, “Que lloro”, “Mientes tan bien” y “En esta no”.

Cerca de las 00:00 horas, Sin bandera acabó su concierto con “Entra en mi vida”, ante la mirada de los miles que los fueron a ver, muchos con lágrimas en los ojos.

