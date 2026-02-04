Para su nuevo disco "Escenas", Sin Bandera partió de su propia vida y del momento personal que sus integrantes, Noel y Leonel, atraviesan: la paternidad.

Auqnue ambos artistas iniciaron su carrera cantándole al romance, hoy son padres y observan el amor, el paso del tiempo y el sentido de hacer música desde una perspectiva distinta.

“Esa primera canción, 'Estaremos aquí', nace de pensar en tu hijo: qué bueno que puedo verte crecer, levantarte para ir a la escuela, disfrutarte… porque un día ya no voy a estar. Entonces trataré de dejarte lo mejor mientras esté vivo”, explicó Leonel en conferencia de prensa.

Este nuevo álbum, señaló el dueto, es uno de los más íntimos de toda su trayectoria pues recorre la primera ruptura, la gratitud hacia los amigos, el amor familiar y la experiencia de recibir a un hijo en brazos.

“Fue un disco lacrimógeno. Terminábamos cada canción y era imposible no quebrarnos. Tratamos de retratar la escena lo más directo posible. Este disco raya más en el documental que en el cine”, dice Noel.

Formada en el 2000, la agrupación fue sinónimo de baladas románticas. A un cuarto de siglo de su formación, ya no escriben de la nostalgia, sino desde la vida real.

“La experiencia de tener hijos nos hizo entender mejor a nuestros padres y ponernos en los zapatos del padre viejo, del padre joven, del hijo respecto a su padre. Eso nos dio material que nunca hubiéramos escrito”, agregó Schajris.

Pero esa madurez no solo se ha reflejado en sus letras, también en su filosofía; y es que, en una época en la que los números, los seguidores y los clicks marcan el éxito en la industria, Sin Bandera prefiere enfocarse en otras cosas.

“Los números muchas veces te alejan del arte. Tratamos de regresar a la esencia, de disfrutar lo que hacemos y educar el algoritmo desde nuestro sentir”, dice Noel.

Tras una pausa entre 2008 y 2015, que hoy consideran necesaria, el dúo regresó “a lo básico”, a lo que los unió desde el inicio.

“Nuestra música ha acompañado a la gente en diferentes etapas: cuando eran jóvenes y ahora que son padres. Eso nos conecta desde otro lugar”.

"Escenas" se estrena este 5 de febrero en plataformas digitales y, a la par, la banda ya planea una gira por México con fechas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

