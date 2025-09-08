Leonel García y Noel Schajris que, juntos, conforman Sin Bandera, preparan su regreso a los escenarios, luego de tres años de ofrecer su último show juntos y, 25 años después de darse a conocer como uno de los dúos más exitosos de la industria musical en México.

Los músicos presentan "Escenas Tour", la gira con la que celebrarán 25 años de trayectoria, pues esta estará enfocada en hacer un recorrido por todos sus éxitos y en dar a conocer los temas que formarán parte del nuevo álbum que preparan; el séptimo de su carrera, del que, hasta este momento, se sabe poco.

La promotora Zignia Live fue la encargada de hacer el anuncio de que Leonel y Noel volverán a los escenarios en febrero y marzo del próximo año, con tres conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Sin Bandera?

El dúo, que ha hecho famosos temas como "Que lloro", "Entra en mi vida" y "Mientes tan bien" ofrecerá el primero de sus tres conciertos en la Arena Monterrey, el 27 de febrero del 2026.

El 6 de marzo será el turno de la Ciudad de México; la Arena Ciudad de México, con capacidad de más de 22 mil personas, será quien acoja al grupo, el 6 de marzo del 2026.

Al día siguiente, el 7 de marzo, Sin Bandera ofrecerá su último concierto, en la Arena Guadalajara.

Los tres recitales están programados para comenzar a las 21:00 horas.

¿Cómo se conocieron Leonel y Noel?

En una entrevista con Jesse Cervantes, Leonel rememoró que su primer encuentro con Noel fue en el año 2000.

El músico se encontraba de fiesta con unos amigos productores, que también conocían a Noel y, quienes se percataron que, juntos, podían hacer grandes canciones, ya que compartían el gusto por el R&B.

"Una noche loca me dicen, ´oye, hay otro cuate que canta como tú, que le gusta el R&B, que es un Argentino que vive ahí en Polanco´, fuimos a tocarle al pobre, a las 11 de la noche de un martes, nos fuimos a una taquería, fue la primera vez que cruazmos palabra", detalló.

Así, comenzaron a trabajar juntos, pero no como un grupo, sino como un par de compositores que ofrecían sus canciones, para ser interpretadas por las boybands de la época, como Magneto, sin embargo, nadie aceptaba cantarlas debido a que eran poco rítmicas, por lo que pensaron que era buena idea grabarlos por sí mismos.

"Resulta que el repertorio que generamos, porque sí hicimos muchas canciones, estaba muy aburrido para esos grupos, no les gustaban, nos decían, ´¿esto qué?´, de ahí, dijimos ´vamos a intentar grabarlas nosotros porque, al componerlas, las cantamos y vemos que suenan bien´".

