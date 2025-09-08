Más Información

Muestra “El agua sigue su cauce”: desde documentos con la firma de Hernán Cortés hasta la narración de milagros en la Biblioteca Cervantina del Tec

Muestra “El agua sigue su cauce”: desde documentos con la firma de Hernán Cortés hasta la narración de milagros en la Biblioteca Cervantina del Tec

Lady Gaga en Xochimilco, la nueva línea de trolebús y la muerte de Giorgio Armani, en los memes de la semana

Lady Gaga en Xochimilco, la nueva línea de trolebús y la muerte de Giorgio Armani, en los memes de la semana

El arte de Leonora Carrington alimenta deseos: entrevista a Lena Vurma y Thor Klein

El arte de Leonora Carrington alimenta deseos: entrevista a Lena Vurma y Thor Klein

Diversiones eruditas de un traductor no profesional: entrevista a Aurelio Asiain

Diversiones eruditas de un traductor no profesional: entrevista a Aurelio Asiain

“Los rostros de los gorilas son irresistibles al lápiz”: entrevista a Anthony Browne

“Los rostros de los gorilas son irresistibles al lápiz”: entrevista a Anthony Browne

Una espía en los archivos soviéticos

Una espía en los archivos soviéticos

y que, juntos, conforman, preparan su regreso a los escenarios, luego de tres años de ofrecer su último show juntos y, 25 años después de darse a conocer como uno de los dúos más exitosos de la industria musical en México.

Los músicos presentan "Escenas Tour", la gira con la que celebrarán 25 años de trayectoria, pues esta estará enfocada en hacer un recorrido por todos sus éxitos y en dar a conocer los temas que formarán parte del nuevo álbum que preparan; el séptimo de su carrera, del que, hasta este momento, se sabe poco.

La promotora Zignia Live fue la encargada de hacer el anuncio de que Leonel y Noel volverán a los escenarios en febrero y marzo del próximo año, con tres conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Lee también:

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Sin Bandera?

El dúo, que ha hecho famosos temas como "Que lloro", "Entra en mi vida" y "Mientes tan bien" ofrecerá el primero de sus tres conciertos en la Arena Monterrey, el 27 de febrero del 2026.

El 6 de marzo será el turno de la Ciudad de México; la Arena Ciudad de México, con capacidad de más de 22 mil personas, será quien acoja al grupo, el 6 de marzo del 2026.

Al día siguiente, el 7 de marzo, Sin Bandera ofrecerá su último concierto, en la Arena Guadalajara.

Los tres recitales están programados para comenzar a las 21:00 horas.

(Las entradas estarán a la venta en Superboletos).

Sin Bandera y su gira "Escenas Tour". Foto: Zignia Live
Sin Bandera y su gira "Escenas Tour". Foto: Zignia Live

Lee también:

¿Cómo se conocieron Leonel y Noel?

En una entrevista con Jesse Cervantes, Leonel rememoró que su primer encuentro con Noel fue en el año 2000.

El músico se encontraba de fiesta con unos amigos productores, que también conocían a Noel y, quienes se percataron que, juntos, podían hacer grandes canciones, ya que compartían el gusto por el R&B.

"Una noche loca me dicen, ´oye, hay otro cuate que canta como tú, que le gusta el R&B, que es un Argentino que vive ahí en Polanco´, fuimos a tocarle al pobre, a las 11 de la noche de un martes, nos fuimos a una taquería, fue la primera vez que cruazmos palabra", detalló.

Lee también:

Así, comenzaron a trabajar juntos, pero no como un grupo, sino como un par de compositores que ofrecían sus canciones, para ser interpretadas por las boybands de la época, como Magneto, sin embargo, nadie aceptaba cantarlas debido a que eran poco rítmicas, por lo que pensaron que era buena idea grabarlos por sí mismos.

"Resulta que el repertorio que generamos, porque sí hicimos muchas canciones, estaba muy aburrido para esos grupos, no les gustaban, nos decían, ´¿esto qué?´, de ahí, dijimos ´vamos a intentar grabarlas nosotros porque, al componerlas, las cantamos y vemos que suenan bien´".

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”. Foto: Instagram / AFP

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”. Foto: AFP / EFE

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”

Mariah Carey se burla de Jennifer Lopez por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”. Foto: Mariah Carey/ Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group / AP

Mariah Carey se burla de JLo por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”

Accidente en La Casa de los Famosos: ¿Qué le pasó a Dalilah Polanco?. Foto: Dalilah Polanco / IG

¡Impactante! Dalilah Polanco cae en LCDLF3 y todos temen lo peor

Adamari López. Foto: EFE

Adamari López se lleva todas las miradas en Instagram con minivestido otoñal