Aún cuando Simple Plan no se presentó en el escenario principal del Vans Warped Tour, convocó a una multitud que, durante toda su actuación, coreó cada una de las canciones del grupo canadiense, sin excepción.

Fue hace seis meses cuando Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Seb Lefevre visitaron por última vez nuestro país.

En esa ocasión, ofrecieron shows en Puebla, Guadalajara y Monterrey; sus fans de la CDMX se cuestionaron el por qué no se presentaron en la capital.

¿El motivo?, que sólo meses después, se presentarían en nuestra ciudad, pero en el Festival, fundado por Kevin Lyman.

Los fans de Simple Plan esperaron por alrededor de dos horas, antes de que la banda subiera al escenario del Corona Stage y, pocos minutos antes de su actuación, el público comenzaba a hacinarse, en el intento de estar en las filas más próximas a la tarima.

El grupo canadiense hizo un repaso por su trayectoria, tocó temas como "I do anything", con el que abrieron, "Shut up", "Adicted", "Welcome to my life" y, por supuesto, "Perfect", con la que cierran cada concierto.

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Además, hubo la intervención de un mariachi, que tocó, antes de que la banda tocara el tema de Scooby Doo, en honor, precisamente del personaje.

Fueron docenas de fans que subieron al escenario en ese momento, porque, como es costumbre, el grupo invita a acompañarlos, mientras cantan el tema de la caricatura del estudio de Hanna-Barbera.

Pierre, el líder de la agrupación, aseguró que, de entre todos los fans que la banda tiene alrededor del mundo, los mexicanos son los mejores, aseveración que causó la euforia y la ovación con la que los originarios de Montreal cerraron la noche.

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