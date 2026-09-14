Nuevo Laredo.— En Nuevo Laredo, la principal frontera comercial terrestre de México, el gobierno municipal liquidó una deuda histórica de 580 millones de pesos, cuyos compromisos se extendían hasta 2032, mientras mantuvo una inversión superior a 7 mil 445 millones de pesos en obra pública y consolidó más de mil 690 obras.

Así lo dio a conocer la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal durante su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó la transformación de una ciudad que, además de fortalecer sus finanzas y atender rezagos históricos, ocupa una posición estratégica para el comercio, la logística y la relación económica entre México y Estados Unidos.

“No liquidamos esta deuda para presumir una cifra. La liquidamos para liberar el futuro de Nuevo Laredo”, afirmó la alcaldesa al explicar que el saneamiento financiero se realizó sin detener la obra pública ni los programas sociales.

Resaltó que la fortaleza económica de la ciudad también se refleja en indicadores nacionales como el Índice de Competitividad Urbana del Imco, en el que Nuevo Laredo ocupa el primer lugar nacional en Mercado de Trabajo entre las ciudades de 250 mil a 500 mil habitantes, una medición vinculada con las condiciones para trabajar, producir, crecer y desarrollar un proyecto de vida.

Señaló que este momento económico requiere infraestructura a la altura de la responsabilidad logística que tiene el municipio con el país.

Por ello, su administración impulsó mil 690 obras públicas, entre las que destaca el Libramiento MEX II, una vía federal cuya infraestructura permaneció inconclusa durante más de 25 años. Cuatro carriles se redujeron a dos, concentrando miles de unidades de carga y generando riesgos para los operadores.

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Ante esto, el gobierno municipal gestionó ante la Federación la autorización para concluir con recursos propios el segundo puente vehicular y un tramo carretero pendiente, con una inversión superior a 283 millones de pesos. Hoy en día, la obra está terminada y próxima a inaugurarse, enfatizó.

“Donde había un cuello de botella, hoy hay una vialidad más amplia y segura. Donde había riesgo para nuestros operadores, hoy hay mejores condiciones para quienes todos los días mueven la economía de México”, expresó Carmen Lilia.

La alcaldesa destacó que esta obra se integra a una transformación logística de mayor alcance. Nuevo Laredo es sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México y avanza en la modernización del Puente del Comercio Mundial; asimismo, dijo, es la única ciudad fronteriza del país con dos puentes ferroviarios internacionales para el transporte de mercancías.

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A esto se suma el Tren del golfo de México, proyecto impulsado por el gobierno de México que conectará al municipio con la Ciudad de México y lo coloca como lugar estratégico dentro de la nueva infraestructura ferroviaria nacional. La alcaldesa agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por comprender la importancia de Nuevo Laredo para el desarrollo nacional. Asimismo, reconoció al gobernador Américo Villarreal por acompañar los proyectos que fortalecen la competitividad y el futuro económico de la región.

“Cuando Nuevo Laredo crece, crece Tamaulipas. Cuando nuestra aduana se fortalece, se fortalece México. Cuando nuestra frontera avanza, se abren oportunidades para miles de familias”, afirmó.

En materia de bienestar, sostuvo que se pasó de seis clínicas municipales abandonadas o vandalizadas a 13 clínicas UNE modernas y en funcionamiento. Además, se han intervenido 251 planteles educativos, construido una nueva primaria y la Prepa UAT Nuevo Laredo, entregado más de 54 mil becas y puesto en marcha CONECTAT: Al futuro, que brinda conectividad gratuita a 10 mil universitarios.

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En cuanto a salud, destacó que se avanza en coordinación con los gobiernos de México y Tamaulipas para sustituir el actual Hospital General por una nueva unidad del IMSS-Bienestar.

La alcaldesa afirmó que estos resultados muestran una ciudad que ha fortalecido su capacidad de gobierno y que consolida su posición estratégica en la infraestructura y la economía nacionales.

“Nuevo Laredo ya no es una ciudad con potencial. Es una ciudad con resultados, con rumbo y con confianza, que volvió a ocupar el lugar que le corresponde en Tamaulipas, en México y en la relación con Estados Unidos”, expresó Canturosas Villarreal.

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