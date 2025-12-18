Más Información

Presidentes de Colombia, Cuba y Venezuela encabezan la entrega de "25 para el 25"

Presidentes de Colombia, Cuba y Venezuela encabezan la entrega de "25 para el 25"

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

A lo largo de distintas entrevistas y apariciones públicas, ha mostrado una variación en su tono de voz, que hoy se percibe más aguda en comparación con otras etapas de su vida.

Recientemente, la actriz y cantante se pronunció al respecto y enfrentó las especulaciones que han surgido en torno al tema.

Fue durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde realizó una dinámica de preguntas y respuestas en tiempo real con sus seguidores, cuando uno de ellos la cuestionó directamente sobre el cambio en su voz.

“Sí, me han hecho esta pregunta varias veces, lo de la voz”, dijo. La también empresaria, aunque por un momento pareció dudosa en responder, finalmente añadió: “No hay excusa, la verdad no me importa”.

Lee también:

Gómez detalló que a veces experimenta molestias físicas que afectan su voz: “Me pasa algo raro. A veces mi garganta se inflama un poco por dentro, eso es todo. Eso es lo que hay”.

Posteriormente, agradeció la honestidad de sus seguidores y el apoyo que le brindan durante este tipo de encuentros en vivo.

La protagonista de "Only Murders in the Building" no precisó si esta situación está relacionada con su batalla contra el Lupus u otra condición médica específica.

¿Cuáles son los problemas de salud de Selena Gómez

En 2015, Gómez reveló que fue diagnosticada con Lupus, una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos, lo que provoca inflamación y puede afectar la piel, las articulaciones, los órganos internos, el corazón y otros sistemas del cuerpo.

@_diosesssgriegos_ Wow es demasiado diferente 😱 #selenagomez #2015 #2025 #xbyzca ♬ sonido original - 📽

Lee también:

¿Cuáles son los síntomas del Lupus?

Este padecimiento puede causar síntomas como sarpullidos en forma de mariposa, dolor articular, fatiga, fatiga vocal, ronquera por inflamación de las cuerdas vocales o la laringe, así como una disminución en la intensidad de la voz, cambios que pueden ser temporales o crónicos.

Como parte de su tratamiento, Selena se sometió a quimioterapia. Además, ha hablado abiertamente sobre otros problemas de salud, como artritis, común en adultos mayores, y trastornos de salud mental, entre ellos ansiedad, depresión y trastorno bipolar.

En redes sociales circulan diversos videos que comparan su voz a lo largo de los años, mostrando una entrevista de 2015 para Marie Claire, donde se le escucha con un tono más grave, frente a apariciones , en las que su voz suena más delicada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Ángela Aguilar furiosa con Nodal Lanza mensaje tras supuesto coqueteo con su violinista “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿Ángela Aguilar furiosa con Nodal? Lanza mensaje tras supuesto coqueteo con su violinista: “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”

Cazzu anuncia fechas agotadas de su gira por EU “Sold Out y no regalando boletos como una que conocemos”, dicen fans. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / AFP

Cazzu anuncia fechas agotadas de su gira por EU: “Sold Out y no regalando boletos como una que conocemos”, dicen fans

Kristin Cabot rompe el silencio tras escándalo de la "kiss cam" de Coldplay: "Pagué un alto precio" Foto: TikTok

Kristin Cabot rompe el silencio tras escándalo de la "kiss cam" de Coldplay: "Pagué un alto precio"

Carlos III invitaría a Harry y Meghan a las fiestas navideñas de la familia real; le preocupa que sea su última Navidad y no haya reconciliación. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Carlos III invitaría a Harry y Meghan a las fiestas navideñas de la familia real; le preocupa que sea su última Navidad y no haya reconciliación

Georgina Rodríguez posa en lencería y habla del anillo millonario que le dio Cristiano Ronaldo. Foto: AP

Georgina Rodríguez posa en lencería y habla del anillo millonario que le dio Cristiano Ronaldo

[Publicidad]