Las compañías exhibidoras deben hacerse corresponsables de la proyección de cine mexicano en un lugar privilegiado y no sólo dejarle la tarea al Estado, subrayó Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal.

Durante la presentación del balance 2025 del sector cine gubernamental, en la que participaron el Imcine, los Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, la funcionaria hizo un llamado a que toda la industria vea por el bien de la cinematografía nacional.

Señaló que el Estado debe ver la democratización del cine, revisar estímulos para su producción y actualizar la ley, pero no debe ser el único participante.

“Somos responsables de una parte, pero también hay los exhibidores, todas las cadenas de producción de exhibición que tienen que hacerse corresponsables y nos tienen que ayudar a que el cine mexicano tenga otra visibilidad, es una parte de corresponsabilidad de todos de cómo va a circular el cine, de cómo vamos a abrir que esa proporción de salas de cine realmente pongan al cine mexicano en un lugar privilegiado y no es un día que no se ve”, apuntó Curiel de Icaza.

“Nosotros estamos aquí para responder, pero del otro lado, todos los que tienen infraestructura, qué van a aportar para que el cine nacional tenga otro momento. Entonces también es otra invitación a que nos hagamos corresponsables y no pensar que el Estado va a resolver el todo”, añadió.

Actualmente las cadenas exhibidoras tienen que, por ley, destinar el 10% de tiempo en pantalla para cine mexicano. Productores han dicho que no se cumple con la cifra, mientras que los empresarios aseguran lo contrario.

Cinépolis, la cadena exhibidora más grande de México, con más del 40% de pantallas totales existentes en la República Mexicana, cuenta con un sello distribuidor que este año lanzó cintas como “Yo soy Frankelda” y “Qué huevos Sofía”, mientras que Cinemex, toma títulos algunas veces pequeños, como “El ocaso del cazador”.

Curiel de Icaza adelantó que en febrero se presentará una nueva ley de cine y que será votadas por el legislativo.

Adelantó que la nueva legislación ya contempla que el Estado de apoyo permanente y progresivo al cine mexicano, algo de lo cual adolece la actual tras la extinción del Foprocine y el Fidecine, que por más de 20 años apoyaron la producción de cerca de 500 títulos nacionales.

Daniela Alatorre, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, apuntó que para el documento se han sostenido reuniones con los sectores de la industria para conformarse la nueva ley.

Consultado minutos después, Mauricio Durán, presidente de la Canacine, que tiene entre sus agremiados a exhibidores, indicó que desconoce cómo quedó la redacción del documento.

“El protocolo es que lo van a enviar al Congreso y ahí vamos a tener la oportunidad de observaciones. Se qué una de las cadenas grandes tuvo reunión con ella, pero a nadie se nos ha dado el documento. Sin embargo se hablaron de las preocupaciones que podría contener esta versión final de la ley y se harían las observaciones”, apuntó.

rad