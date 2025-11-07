Más Información

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Avanza el tema con los legisladores de Francia

Avanza el tema con los legisladores de Francia

El regreso de los códices, una operación entre Francia, México y el pueblo hñähñu

El regreso de los códices, una operación entre Francia, México y el pueblo hñähñu

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

La tarde de este viernes 7 de noviembre, la Asociación Nacional de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento de Maricarmen Vela a los 87 años, actriz que interpretó a “Gloria”, el interés romántico de Don Ramón y tía de Paty en.

Mediante un comunicado, la asociación expresó su pesar:"La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz."

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento.

Lee también:

¿Quién era Maricarmen Vela?

María del Carmen Vela, conocida como Maricarmen Vela, nació en España el 9 de noviembre de 1937. Se trasladó a México en su juventud para buscar oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964.

Inició su carrera en comerciales televisivos, lo que la llevó a obtener papeles secundarios y a debutar en la película “Yo vi en TV” durante los años 50. También participó en el popular programa" Cachún Cachún Ra Ra!" a principios de los 80, seguido por roles en "Papá soltero" y "Quinceañera", interpretando a Enriqueta. Además, formó parte de producciones como "Mujer, casos de la vida real" y "Clarisa".

Su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en "El Chavo del 8" se convirtió en uno de los momentos más recordados de su trayectoria. Entre sus proyectos más recientes estuvieron "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez? Foto: AFP

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez?

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”. Foto: AFP

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’”. Foto: EFE / Aitana Carolina IG

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’

Instagram

Anastasia Karanikolaou se luce en bikini ‘animal print’ junto a Kylie Jenner y deslumbran

[Publicidad]