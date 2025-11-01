Una de las parejas más comentadas de 2023 fue la formada por Rosalía y Rauw Alejandro. Incluso llegaron a comprometerse en marzo de ese año; sin embargo, su historia no terminó en boda y la relación llegó a su fin.

Aunque ambos músicos han mantenido distancia sin dar muchos detalles del por qué decidieron separarse, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura han continuado a lo largo del tiempo. Ahora, dos años después, podría haber surgido una pista más clara.

En una entrevista para Le Magazine du Monde, Rosalía dejó entrever un guiño sobre la decisión de terminar su compromiso al decir: “Santa Rosalía era una ermitaña; canceló su boda un día antes… es una coincidencia increíble”.

La cantante no quiso profundizar en el tema, pese a la insistencia del entrevistador, y simplemente señaló que se trataba de una historia larga que prefería no contar por ahora.

La revista francesa lanzó su edición este sábado 1 de noviembre, con Rosalía en portada y anunciando su esperado regreso tras tres años de ausencia musical.

A sus 33 años, la artista catalana vuelve con “LUX”, un álbum que celebra lo divino y cuenta con invitados como Björk. Según la publicación, Rosalía despliega un misticismo exuberante en 13 idiomas y 18 canciones, sin renunciar a la agudeza de sus letras ni a su espíritu experimental.

¿Igual que Santa Rosalía?

A pesar de que Rosalía no afirmó explícitamente que huyó de su boda con Rauw, ni existe confirmación de que hubiera una fecha establecida, su comentario provocó que muchos fans interpretaran que, igual que la figura de Santa Rosalía, decidió retirarse antes de llegar al altar. Incluso, la intérprete de “Despechá” y “Beso” comentó en el programa "El Hormiguero" que tenía guardado el vestido con el que pensaba casarse.

Por ahora, la artista prefiere mantener el misterio. Tal vez algún día comparta la historia completa o deje más pistas en “LUX”, ya que muchas veces sus álbumes se convierten en un reflejo íntimo de su universo personal.