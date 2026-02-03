Más Información

A días de su fallecimiento, se confirmó la causa de muerte del actor , recordado por su participación en producciones internacionales como "Apocalypto", de Mel Gibson, así como en cintas del cine mexicano como "¿Qué culpa tiene el niño?" y "Mentada de madre".

Durante los servicios funerarios en la Ciudad de México , Enrique Cuevas, amigo cercano del actor, declaró ante medios que el deceso fue inesperado y ocurrió mientras Taracena se encontraba en la casa de la madre de su hija. “El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio”, señaló.

Cuevas agregó que la hora aproximada del fallecimiento fue a las 15:20 horas y recordó el aprecio que el actor tenía entre quienes lo rodeaban:

“Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no sólo para mí, sino para muchos compañeros y vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor”, expresó.

Gerardo Taracena es conocido por su trabajo en películas como "Apocalypto" y "El Infierno". Foto: Vía X de ANDA.
Gerardo Taracena es conocido por su trabajo en películas como "Apocalypto" y "El Infierno". Foto: Vía X de ANDA.

Asimismo, dijo que Taracena vivía con hipertensión, aunque aseguró que se encontraba bajo tratamiento.

El realizador Beto Gómez y Marco Treviño, secretario general de la Asociación Nacional de Actores, confirmaron la muerte del intérprete a EL UNIVERSAL el pasado 31 de enero.

Por su parte, la ANDA también emitió un mensaje de condolencias: “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”.

Taracena inició su camino en el cine con proyectos como "La hija del puma" y "De ida y vuelta", aunque fue "El violín" la película que marcó un punto clave en su carrera, trabajo que le valió el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina en 2007. Posteriormente recibió nominaciones por "Potosí" en 2014 y "La carga" en 2017.

A lo largo de su trayectoria, el actor participó en más de 50 películas, cerca de 30 montajes teatrales y diversos proyectos televisivos.

