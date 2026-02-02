Cuando un amigo lo necesitó, Gerardo Taracena trabajó sin cobrar, todo por la pasión y el deseo de levantar un proyecto en el que creía. Y con ese apoyo se queda Agustín “Oso” Tapia, amigo del actor fallecido este sábado.

“En los primeros cortos que hice (hace más de 25 años) él aceptó trabajar conmigo sin cobrar nada, solo por el gusto de hacer las cosas. Y a partir de ahí se hizo una amistad sólida”, rememoró el realizador a su llegada a una funeraria al sur de la Ciudad de México.

Cuando “Oso” Tapia generó sus primeros ingresos para Club eutanasia (2005), se ofreció a pagarle al actor, quien participó en el filme.

“Tuve el gusto de que también participara ahí”, dijo conmovido en el velorio, donde también estuvo Tenoch Huerta.

Gerardo Taracena, quien murió a los 55 años de causas aún desconocidas, ganó reconocimiento en 2006 con el estreno de Apocalypto, producción de Mel Gibson, aunque había incursionado en la industria desde inicios de los años 90 y contó en su haber más de 50 filmes.

Rodolfo Palacios, intérprete de Snake Ink en Apocalypto, recordó la última conversación con él.

“Estábamos cenando en un lugar, hablamos de proyectos, de la vida, una nueva casa que había conseguido, de anécdotas; estuvimos riéndonos, así me lo quiero llevar”.

Alberto Estrella, también amigo del actor de The mexican desde hace varias décadas, destaca el cariño que la gente le tenía.

“La cantidad de mensajes y notas acerca de Gerardo Taracena, de su labor, y hoy desafortunadamente de su ausencia, hablan del cariño de la gente hacia un hombre y hacia una carrera llena de pasión, talento y entrega”, expresó.

Mario Zaragoza comentó que su amigo se merece aparecer en el memorial anual que se realiza en la ceremonia del Oscar.

“Seguramente va a aparecer aquí en la próxima entrega del Oscar. Un reconocimiento le hará la Academia, porque lo merece”, señaló.

Los restos de Gerardo Taracena fueron cremados anoche al sur de la Ciudad de México.