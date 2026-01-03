Más Información

, calificó esta tarde a como un terrorista.

El cantante aprovechó su participación con la Pérez Prado Orchestra para fijar su postura sobre la incursión de EU en Venezuela y la captura del presidente .

“¡Trump es un terrorista!”, dijo ante cientos de personas que se han dado cita en el Zócalo capitalino.

Foto: Diego Israel/EL UNIVERSAL.
Foto: Diego Israel/EL UNIVERSAL.

“Hoy es un día triste para Latinoamérica y por eso estamos bailando y por eso mandamos estos buenos deseos a Venezuela”, dijo en un breve mensaje.

“No se trata de estar a favor del regimen de Maduro, sino que condenamos la acción violenta de EU de ocupar un pais libre y soberano, eso no puede ser”, recalcó.

Foto: Diego Israel/ EL UNIVERSAL.
Foto: Diego Israel/ EL UNIVERSAL.

Su mensaje fue aplaudido por algunos de los asistentes que a su vez alzaron la mano en señal de apoyo.

Foto: Diego Israel/EL UNIVERSAL.
Foto: Diego Israel/EL UNIVERSAL.

[Publicidad]