Durante meses fue solo una sospecha, alimentada por un anillo que Dove Cameron lució en octubre de 2025. Hoy, esas dudas quedaron atrás: la actriz estadounidense y Damiano David, vocalista de la banda italiana Måneskin, confirmaron oficialmente que se comprometieron y que su historia de amor dará un nuevo paso rumbo al altar.

La pareja celebró la noticia en redes sociales con una serie de fotografías íntimas y llenas de complicidad, en las que se les ve compartiendo miradas cómplices y gestos de cariño durante una velada. Aunque la joya de compromiso se conviertió en la protagonista de la publicación.

Junto al carrusel de imágenes, la también cantante escribió: “Mi parte favorita de estar viva. Feliz Año Nuevo”.

Foto: Instagram oficial.

Por ahora, los enamorados, que comenzaron el 2026 con el pie derecho, no han revelado la fecha exacta de la boda, prto versiones cercanas a la pareja señalan que la ceremonia podría realizarse en algún momento de este año.

Las sospechas sobre un compromiso no surgieron de la nada. Meses atrás, un paparazzi captó a la pareja en Sídney, Australia, donde llamó la atención que Cameron portaba un anillo en el dedo anular izquierdo. La argolla, con un diamante de corte cuadrado rodeado por un halo de pequeñas piedras y una banda igualmente engastada, levantó las especulaciones.

En su momento, la joyera británica Laura Taylor explicó a Daily Mail que la pieza parecía contar con un diamante de entre tres y cuatro quilates, de corte cushion y con una clara inspiración vintage, con un valor estimado de alrededor de 300 mil dólares, en caso de tratarse de un diamante natural.

Su historia juntos

La relación entre Dove Cameron y Damiano David comenzó de manera discreta en 2022, cuando coincidieron en los MTV Video Music Awards. Sin embargo, fue hasta un año después cuando su vínculo tomó forma y se consolidó.

Uno de los momentos clave ocurrió en septiembre de 2023, cuando Damiano invitó a Dove a un concierto de Måneskin en el Madison Square Garden, una cita que marcó un antes y un después en su relación. A partir de entonces, comenzaron a mostrarse cada vez más cercanos, conquistando a sus seguidores por la naturalidad con la que viven su romance.

Fue en febrero de 2024, durante la gala Clive Davis Pre-Grammy, cuando decidieron hacer pública su relación al aparecer juntos por primera vez en una alfombra roja.

Antes de iniciar su relación con Damiano, Dove Cameron estuvo comprometida con su coprotagonista de Liv y Maddie, Ryan McCartan, con quien mantuvo una relación entre 2013 y 2016.