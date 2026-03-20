Al parecer el actor chileno Cristián de la Fuente se ha resignado a perder su motocicleta, la cual fue robada el pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Teatro San Rafael; así lo dio a conocer la noche de ayer durante su paso por la alfombra roja del musical "El rey león", que festejó un año en cartelera.

"Ojalá que en la alcaldía (Cuauhtémoc) y en la ciudad haya más seguridad, para que lo que me pasó a mí no le pase a más gente. Creo que cuando le sucede esto a alguien, más que victimizarse, lo que hay que hacer es tratar de hacer esto como un llamado para que la autoridad pueda hacer su trabajo y proteger a la gente que no tiene la posibilidad de las cámaras para poder hacer una denuncia", dijo de la Fuente, estrella de la serie La jefa, de Telemundo.

El actor comentó que hasta el momento las autoridades no han avanzado en la búsqueda de los responsables del hurto, y mucho menos en la recuperación de su motocicleta Triumph Trident 660. Señaló que no piensa demandar a la persona que le encargó cuidar la moto mientras él estaba en ensayo de la obra "Perfume de gardenia".

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"Él me dio disculpas, que justo cuando él se había ido para otro lado y la dejó sola se la llevaron. Ahora todo tiene que seguir un proceso legal que es largo, burocrático y lento", añadió.

El también piloto aviador explicó que el día del incidente recurrió al botón de pánico, el cual es atendido por el C5 de la CDMX, para pedir auxilio a la policía capitalina. Sin embargo, al llegar una patrulla al lugar, uno de los oficiales le pidió que no hiciera la denuncia. De la Fuente cree que se debió a que el policía conocía a la familia que trabaja en la zona como “viene-viene”, dejando de manifiesto la corrupción que predomina en la policía de la CDMX.

"Después me dijo que vieron a las personas llevándose la moto, que no hiciera la denuncia, pero cuando fui a interponerla me llama el policía y me dice: 'perdimos la cámara, ya no se ve más, no sabemos dónde está su moto, lo siento'", compartió el chileno.

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Hubo fiesta en el Teatro Telcel

El Teatro Telcel tuvo una noche de celebración por dos eventos importantes para la compañía de "El rey león": el debut oficial del actor argentino Juan López Boyadjian como Simba y un año de temporada con 350 representaciones. Para la ocasión contó como madrina con la standupera Sofía Niño de Rivera.

"Es un gran logro, no todos los días una obra puede llegar a un año de temporada, pero me da más alegría que podamos contribuir a fomentar el gusto teatral, a que más gente se acerque al teatro, y me parece que El rey león es el dulce perfecto para dejar a la gente emocionada y querer seguir viniendo, y no nada más a nuestra obra", expresó la productora Julieta González.

El productor Morris Gilbert comentó que no podía estar más contento con la llegada de Juan López a la compañía, ya que cree que es el ideal para el protagónico de este montaje, sin olvidar que en una temporada tan larga como ésta es necesario que las energías se renueven.

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Después de la función, donde Juan López y Majo Domínguez mostraron la buena química que han conseguido en los papeles de Simba y Nala, el público les regaló un aplauso prolongado, y su madrina de develación de placa no tuvo más que elogios para ellos y el resto del elenco.

"Cuando me invitaron a ser madrina y a develar la placa dije, no sé cantar, ni bailar, ¿qué estoy haciendo yo aquí?, pero después me dijeron que todos los que pisamos un escenario somos parte de un mismo arte y tienen toda la razón. Para mí es un honor estar aquí, porque El rey león es una de las historias que más me marcó desde niña, y estar ahora aquí, frente a todos ustedes, es increíble, los admiro a cada uno de ustedes", dijo Niño de Rivera antes de develar la placa conmemorativa por el año de temporada.

A esta función asistieron personalidades como Priscila Valverde, Shiky, Joaquín Bondoni, Axel Muñiz, Luis Felipe Tovar, Oscar Acosta, por mencionar algunos.

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