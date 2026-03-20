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El concierto de , programado para el sábado 6 de junio de 2026, fue cancelado, según informó la empresa organizadora a través de un comunicado oficial.

En redes sociales comenzó a circular el , dirigido a los fans que ya esperaban poder escuchar los éxitos de la agrupación en la Monumental Plaza de Toros México.

“Informamos al público de la CDMX que, debido a circunstancias logísticas imprevistas y completamente ajenas a la organización de OCESA, promotor, artista y recinto, el concierto de Los Ángeles Azules programado para el 6 de junio en la Monumental Plaza de Toros ‘La México’ no se llevará a cabo”, señala el comunicado.

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Aunque no se detallaron las causas específicas de la cancelación, anunciada con tres meses de anticipación, sí se dieron a conocer las indicaciones para el reembolso de boletos.

¿Qué pasará con los boletos para Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros?

Quienes adquirieron entradas recibirán la devolución de su dinero, aunque el proceso dependerá del método de compra. En el caso de Ticketmaster, los usuarios deberán esperar a que su banco procese el reembolso. Por otro lado, quienes compraron en taquilla deberán seguir algunos pasos adicionales.

A partir del lunes 23 de marzo de 2026, podrán acudir al punto de venta donde realizaron la compra para solicitar su reembolso, el cual se efectuará de manera inmediata.

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Hasta el momento, Los Ángeles Azules no se han pronunciado sobre la cancelación del concierto en “La México”, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores respecto a las razones detrás de la decisión.

La agrupación tampoco ha compartido el comunicado de OCESA en sus redes sociales y ha dado pie a especulaciones sobre posibles desacuerdos con la promotora u organizadores.

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