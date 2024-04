Cristian de la Fuente sobre la infidelidad a su exesposa: "la cagué no lo volvería a hacer"

El actor Cristian de la Fuente deja su natal Chile para comenzar una nueva historia en México, luego del escándalo que se desató por un video que se hizo viral en el que aparecía con una mujer que no era su entonces esposa, la también actriz Angélica Castro.

De la Fuente ha admitido públicamente su infidelidad, pidió perdón e intentó salvar su matrimonio de más de dos décadas y con una en común, sin embargo esto no fue posible, por lo que decidió dejar su país Chile para vivir en México y escribir una nueva historia.

Cristian, rostro conocido en la televisión, cine y teatro en México, ha sido protagonista de telenovelas como "Amor bravío", junto a Silvia Navarro, y "Quiero amarte" con Karime Lozano, también ha actuado en películas como "Enamorándome de Abril" y "Siete años de matrimonio", recientemente formó parte de "Dra. Lucía: un don extraordinario", una serie de TV Azteca y en teatro con "El amante perfecto" junto a Jorge Salinas.

De hecho, con Karime Lozano protagonizó una polémica luego de que la actriz lo acusara de bullying cuando trabajaron juntos en "Quiero amarte", algo que el actor niega, aunque admite que con ella "no se dio la química que se esperaba".

Instagram Cristian de la Fuente.

Cristian de la Fuente busca una nueva vida

Fue en septiembre de 2022 cuando se hizo viral un video en el que Cristian de la Fuente aparece besando a una mujer que no era su esposa Angélica Castro, en dicho material también estaba el actor argentino Juan Soler.

Tras desatarse el escándalo, De la Fuente admitió la infidelidad y detalló que estaba borracho: "Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video", afirmó Cristian de la Fuente, y agregó que "es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, ésa es la verdad".

En una reciente entrevista en su natal Chile, en el programa Agricultura TV, Cristian es nuevamente cuestionado por ese episodio en el que fue muy criticado en redes, y admite que aunque cometió el error y no lo volvería a hacer, la gente lo criticó como si todos fueran perfectos, y en tono irónico dijo:

“Yo soy el único en Chile que ha sido infiel, nadie más, soy el único que la ha cagado, así me trataron; la gente la caga, somos humanos, cometemos errores, obvio que fue un error, me arrepiento, la cagué no lo volvería a hacer”, aseguró.

Cristian detalló que el hate que recibió fue tal que tuvo que cerrar los comentarios en sus redes sociales.

“Era divertido porque todos desde una tribuna donde nadie ha fallado, donde nadie ha hecho nada, yo era lo peor del mundo; hubo un par de días que tuve que cerrar los comentarios porque ya era demasiado”.

A más de un año de la polémica, el actor de 50 años decidió hacer maletas y cambiar de residencia, ahora vivirá en México, donde busca escribir una nueva historia.

"San Hugo, 1 de Abril fue el día elegido para viajar… hoy 2 de Abril comenzamos a escribir un nuevo capítulo, viviendo en una nueva ciudad, en un nuevo país… serían menos maletas si no tocara traer la bici, las cosas para nadar y correr necesarias como parte del entrenamiento… Pero con esto tengo más de lo que necesito. Seguro que en unas semanas voy a decir “para que traje esto que ni uso. Porque tenemos que cada día aprender a viajar más livianos. Se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, en un nuevo lugar. Muy emocionado y a la vez con una parte de mi corazón en Chile", escribió para acompañar una foto de sus maletas.

