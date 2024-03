Karyme Lozano considera acciones legales contra Cristián de la Fuente por presunto acoso

En el marco del Día Internacional de la mujer, Karyme Lozano habló acerca de ejercer acciones legales en contra su excompañero Cristián de la Fuente, a quien hace una década acusó de presunto bullying y ataques.

Lozano y De la Fuente compartieron créditos en 2014, cuando protagonizaron la telenovela "Quiero Amarte", fue en ese entonces donde empezaron los conflictos entre ambos, pues ella; incluso, lo señalo de haberla acosado sexualmente, aunque ha preferido no dar detalles.

Ahora, en un encuentro con la prensa Karyme habló sobre la posibilidad de llevar su situación ante la justicia: “Estoy en un proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando, ¿por qué no?, vamos a verlo… tengo que informarme mejor para ver si puede haber un precedente”, dijo a las cámaras.

Lee también Karyme Lozano y Natalia Esperón se convierten en abuelas antes de los 50 años

La actriz defendió a las mujeres que son víctimas de algún abuso, porque aseguró que “no es tan fácil” romper el silencio; sin embargo ahora que se encuentra en un proceso de asesoramiento legal, resaltó la importancia de tener todas las herramientas para que su historia pueda ayudar a otras.

"Ya cuando tengas todo esto tangible, estas herramientas y cosas con las cuales realmente pueda ayudar a la mujer, más adelante, con calma; a lo mejor en un libro cuento”, dijo.

Lozano también acusa a De la Fuente de difundir información falsa sobre ella, como que se negaba a participar en escenas de besos por motivos religiosos, algo que, asegura, terminó por afectar su carrera.

“Eso fue una mentira de esa persona (Cristián) para desacreditarme profesionalmente; para que no me contrataran, pero no es cierto. Yo soy una persona profesional y nunca he dicho ‘no voy a hacer esto, besar, porque mi religión'. Sí me fijo más en el contenido, ¡claro!”, agregó.

Y con el objetivo de ayudar a otras personas que hayan sido víctimas de violencia o discriminación laboral, Lozano tiene la intención de unirse a una asociación dedicada a este fin.

“Mi corazón está abierto, pero ya contaré a lo mejor con detalle más… como lo que es, por ejemplo, la prevención, cómo prevenir que en el trabajo te hagan estas cosas”.

“Si yo hubiera sabido ¡uy hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía, así que si yo puedo ayudar a alguien con mi experiencia, pues ¡qué maravilla!”, expresó Karyme.

Lee también Karyme Lozano dedica actuación a su madre