Más Información

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

Todo llega a su tiempo. Es una máxima que en el teatro se cumple constantemente y la productora Julieta González ha sido testigo de ello al ver cómo el actor argentino Juan López Boyadjian se convertía en el nuevo protagonista del musical "".

"Juan estuvo audicionando hace siete años. En ese entonces él no estaba listo; se regresó a Argentina y siguió preparándose, y hoy está aquí", dijo durante la conferencia de prensa para presentar a Boyadjian.

Juan comentó que, si bien era fan de la historia gracias a la película, comenzó a soñar con formar parte del musical en 2019, cuando lo vio por primera vez en Broadway.

"Nunca en mi vida alguien había apostado tanto por mí. Lo estoy disfrutando y es el mejor lugar en el que podría estar", expresó el argentino, quien debutará oficialmente el próximo 19 de marzo, durante la celebración por un año en cartelera de la obra.

Lee también

López Boyadjian fue elegido, de entre más de 200 actores, tras la salida de Pierre Louis, en 2025. El primer contacto fue a través de un casting en video, luego fue invitado a una prueba presencial en la CDMX, el resto es historia.

"Los nervios son la llama que a uno lo enciende para hacer lo que hacemos; es esa adrenalina de salir al escenario con miedo, pero teniendo el coraje para enfrentarlo y sacar esto adelante", declaró Juan sobre cómo vivió su primera función.

Para el argentino, que debutó en el escenario con apenas 12 años, este papel vino a confirmarle su camino dentro del teatro luego de que la crisis cultural en su país lo hiciera replantearse su futuro profesional.

"Esta situación es increíble, no es algo que pasa normalmente, por eso siento que estoy en un momento de privilegio, de mucho disfrute", finalizó.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu. Foto: TikTok @angelaaguilar_ / AP

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó. Foto: EFE

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Christina Aguilera presume su espectacular silueta envuelta en plástico y desata reacciones

[Publicidad]