Todo llega a su tiempo. Es una máxima que en el teatro se cumple constantemente y la productora Julieta González ha sido testigo de ello al ver cómo el actor argentino Juan López Boyadjian se convertía en el nuevo protagonista del musical "El Rey León".

"Juan estuvo audicionando hace siete años. En ese entonces él no estaba listo; se regresó a Argentina y siguió preparándose, y hoy está aquí", dijo durante la conferencia de prensa para presentar a Boyadjian.

Juan comentó que, si bien era fan de la historia gracias a la película, comenzó a soñar con formar parte del musical en 2019, cuando lo vio por primera vez en Broadway.

"Nunca en mi vida alguien había apostado tanto por mí. Lo estoy disfrutando y es el mejor lugar en el que podría estar", expresó el argentino, quien debutará oficialmente el próximo 19 de marzo, durante la celebración por un año en cartelera de la obra.

Lee también “El Rey León” vuelve a rugir; la historia tiene un mensaje universal de amor, familia y valentía

López Boyadjian fue elegido, de entre más de 200 actores, tras la salida de Pierre Louis, en 2025. El primer contacto fue a través de un casting en video, luego fue invitado a una prueba presencial en la CDMX, el resto es historia.

"Los nervios son la llama que a uno lo enciende para hacer lo que hacemos; es esa adrenalina de salir al escenario con miedo, pero teniendo el coraje para enfrentarlo y sacar esto adelante", declaró Juan sobre cómo vivió su primera función.

Para el argentino, que debutó en el escenario con apenas 12 años, este papel vino a confirmarle su camino dentro del teatro luego de que la crisis cultural en su país lo hiciera replantearse su futuro profesional.

"Esta situación es increíble, no es algo que pasa normalmente, por eso siento que estoy en un momento de privilegio, de mucho disfrute", finalizó.