Más Información

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

"sadopitnA”, instalación sonora que profundiza en el mestizaje

"sadopitnA”, instalación sonora que profundiza en el mestizaje

Oleada de violencia por cierre de fronteras

Oleada de violencia por cierre de fronteras

La memoria y la identidad digital post mortem

La memoria y la identidad digital post mortem

“Dedicarme a cantar es el mayor regalo que Dios me dio”

“Dedicarme a cantar es el mayor regalo que Dios me dio”

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer esta tarde que, presuntamente, la conductora de televisión habría sido , hace un par de días, durante su estancia en una plaza comercial, por lo que habría investigaciones en curso acerca del posible caso.

Lee también:

Pese a que la conductora de "Acércate a Rocío" no ha hecho ningún pronunciamiento público, a través de sus redes sociales, Carlos Jiménez, quien suele publicar información acerca de delitos -bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX- reportó que la conductora sufrió un robo en recientes días.

El periodista informó que, aparentemente, mientras Sánchez Azuara se encontraba haciendo una compras en , en la sucursal ubicada en Polanco, unos hombres le habrían robado su bolsa de mano, en la que Jiménez afirma que la conductora llevaba "tarjetas, dinero y documentos", motivo por el que la fiscalía ya estaría realizando las investigaciones pertinentes.

(Noticia en desarrollo)

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]