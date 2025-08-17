Claudio Yarto, actor y compositor de éxitos como “No puedo más" o “Capitán”, fue invitado al programa “Tu historia como la mía” de Rocío Sánchez Azuara para hablar sobre varios temas de su vida.

Sin embargo, fue una peculiar pregunta la que se robó la atención del público y causó cierta incomodidad en el rapero. Y es que, de un momento a otro, la conductora lo cuestionó respecto a una de los accesorios que lo han acompañado a lo largo de los años, convirtiéndose, incluso, en no de sus sellos característicos: los lentes oscuros.

“A propósito, ¿qué, eres bizco?”, dijo Azuara, retomando uno de los rumores que han rodeado al músico, a lo que este le respondió: “¿qué?”

“¿Eres bizco? Dicen que eres bizco, que por eso traes (lentes)”, insistió la presentadora.

Yatro, por su parte, se quitó los lentes frenta a Rocío, solo para después hecarse a reí: “No, claro que no (soy bizco)”. Ella lo halagó por sus ojos y el público lo aplaudió.

Inmediatamente después, decidió revelar el misterio y aclaró los motivos por los que prefiere cubrir una parte de su rostro: “Todo lo que tapa ayuda”, además de señalar que sus ojos eran exclusivamente para su pareja.

Claudio Enrique Yarto Escobar, mejor conocido como Claudio Yarto, confesó que no era la primera vez que se quitaba los lentes. Anteriormente ya lo había hecho en el programa “Siempre en Domingo”, donde le tomaron una fotografía.

“El señor Velasco me decía que traía los ojos bien rojos, pero todavía no empezaba yo en esa onda, por eso me los quité, igual que ahorita”. reveló.

Además, Yarto mostró una foto de cuando era joven y dijo que sus lentes negros siempre han formado parte de su personalidad desde que formaba parte de los inicios de Caló.