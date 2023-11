Claudio Yarto, vocalista de Caló, testifica en audiencia de Maussan: “sé que existen porque pasan todos los días”

En la segunda audiencia pública sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en la Cámara de Diputados, que encabeza el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Jaime Maussan, presentaron evidencia de dichos seres.

Además, uno de los invitados a testificar fue el rapero y vocalista de Calo, Claudio Yarto, quien dijo ver en su domicilio varios fenómenos no identificados, ya que tiene varios videos como pruebas, “no tengo pruebas científicas, yo sé que existen porque pasan todos los días”, recalcó.

Aseguró que desde 1984 ha tenido múltiples avistamientos de objetos no identificados: “he tenido gracias a la tecnología, la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan. Ahorita ya le envié varios aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa, porque técnicamente yo vivo en un octavo piso, donde tengo una visión, como 280”.

El rapero Claudio Yarto se encuentra en la segunda audiencia pública de fenómenos anómalos no identificados que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados

Video @Yalina_R I EL UNIVERSAL https://t.co/vPayVRRU1w pic.twitter.com/ED3rZBDzA5 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 8, 2023

Lee también Diputado de Morena presentará iniciativa para transparentar datos sobre fenómenos no identificados

El vocalista de Caló bromeó con la forma en la que llama a los seres de los Fenómenos Anómalos No Identificados: “Y me dicen y ¿cómo los ves, Yarto? Los llamas, y les digo: nada más le hago Namuun (sic) y de repente les digo no, nada más volteando, para el techo. Yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los OVNIS, porque creer es dudar, yo sé que existen porque pasan todos los días”.

Catalogó la zona del Ajusco, Santa Fe y el Volcán Iztaccíhuatl como el “periférico de ellos (ovnis)”.

Sergio Gutiérrez Luna y Jaime Maussan en Audiencia FANI en San Lázaro. / Foto: Verenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

Presentan videos sobre fenómenos anómalos en San Lázaro

Jaime Maussan mostró una serie de audiovisuales sobre los llamados FANI, el primer video se puede escuchar a los pilotos intercambiar un diálogo sobre los avistamientos que observaron en el cielo.

En pantalla se observa un avión con fecha del 3 de abril del presente año, en Allende, Coahuila donde los pilotos dialogan sobre un objeto no identificado.

Lee también De ministro swiftie a tiktoker: Arturo Zaldívar, el ministro que dejó la SCJN por la 4T

Asimismo, un vuelo en Hermosillo y Punto Peñasco Sonora en junio del presente año.

El periodista Maussan mostró un segundo audiovisual con un objeto de color negro no identificado.

Presentan videos de FANI en Audiencia de Jaime Maussan en San Lázaro. / Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

Cuida la salud de tu cerebro al consumir esta rica fruta

¿Cuál es el mejor horario para consumir vitaminas y asegurar su efecto?

¿Cuánto tiempo es recomendable caminar por semana, según la OMS?

sal