Más Información

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

se suma a la lista de artistas que han arremetido contra el gobierno estadounidense por el uso, sin autrización, de su música.

Hace unos días, la banda se lanzó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en ingléz) luego de que publicaran un video en sus redes sociales donde utilizaban una versión coral del tema "Let Down".

En el clip se muestran imágenes de supuestas víctimas de violencia atribuida a inmigrantes, además es acompañado por un mensaje a favor del discurso antimigrante de Donald Trump:

"Miles de familias estadounidenses han sido destrozadas debido a la violencia criminal ilegal. Ciudadanos asesinados por aquellos que no tienen derecho a estar en nuestro país. Esto es por lo que luchamos".

Lee también

El grupo británico, mediante un comunicado enviado al diario "The Independent", exigió que se retirara el material de inmediato, pues no quieren que un tema tan importante para ellos y los fans sea vinculado con este tipo de propaganda.

"No tiene gracia, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar».

Para terminar con su texto, los músicos expresaron su enojo con una breve pero tajante frase: "Y váyanse a la mierda. Radiohead".

Además de los británicos figuras como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y más recientemente Kesha, han recriminado a la administración de Trump por usar su música para difundir mensajes de odio.

Lee también



Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses? (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses?

Cazzu vs Ángela Aguilar: el gesto en concierto que desató polémica y encendió las redes. Foto: Tomada de TikTok

Explota la rivalidad: Cazzu hace gesto en pleno show y fans señalan que imitó a Ángela Aguilar

Tras escándalo, violinista de Nodal revela si tiene pareja y dice: “Me emociona formar mi familia”. Foto: Instagram

¿Indirecta para Christian Nodal? Esmeralda Camacho dice que le “emociona formar su familia” tras polémica

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la novia de Charles Leclerc. Foto: Instagram/AP

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la esposa de Charles Leclerc

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sydney Sweeney impacta con lencería de hilo y desata reacciones en Instagram

[Publicidad]