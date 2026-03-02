Más Información

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

Con gala presentan Órgano monumental 

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Una publicación en el TikTok oficial de la Casa Blanca provocó el enojo de , quien acusó al presidente por el uso indebido de su música.

Se trata de un video, publicado a principio de este pasado febrero, en el que aparece un avión militar lanzando misiles hacia un barco, mientras de fondo suena "Blow", uno de los temas más conocidos de la cantante.

Ahora, y a través de sus redes sociales, Kesha arremetió contra el mandatario estadounidense y reprobó, tajantemente, que se use su música para mandar mensajes de odio.

@whitehouse

Lethality 🔥🦅

♬ original sound - The White House

Lee también

"Ha llegado a mi atención que la Casa Blanca utilizó una de mis canciones para incitar a la violencia", escribió en sus historias de Instagram.

La artista pop también calificó como "repugnante" la postura del gobierno estadounidense sobre la guerra y rechazó el hecho que vinculen su trabajo con este tipo de mensajes.

"Absolutamente no apruebo que mi música sea utilizada para promover violencia de ningún tipo. El amor siempre supera al odio. Esta muestra de desprecio flagrante por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que represento", agregó

Por último, aprovechó el momento para hablar de unos de los temas más polémicos de Estados Unidos: el caso Epstein, y ne el que se le ha vinculado al actual presidente de EU.

"No dejemos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los archivos más de un millón de veces.”

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido públicamente a las palabras de Kesha; sin embargo, no es la única artista que se ha manifestado en contra del uso de su música para fines políticos.

Billie Eilish, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo son algunas otras figuras que han alzado la voz.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]