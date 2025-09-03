Más Información

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

NUEVA YORK (AP) — Después de un verano definido por la reunión de Oasis, otra querida banda de rock británica está lista para regresar al : .

La agrupación, compuesta por el vocalista Thom Yorke, el guitarrista/tecladista Jonny Greenwood, el guitarrista Ed O’Brien, el bajista Colin Greenwood y el baterista Phil Selway, tiene 20 conciertos programados en cinco ciudades de Europa: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, en noviembre y diciembre. Actuarán cuatro noches en cada ciudad.

Radiohead se presentó por última vez en 2018, en apoyo de su último álbum, "A Moon Shaped Pool" de 2016. No está claro si la banda está preparando un nuevo lanzamiento de material original, pero a principios de este mes, anunciaron un nuevo álbum en vivo, "Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009", que llegará el 31 de octubre.

"El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de 7 años, se sintió realmente bien tocar las canciones nuevamente y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en los cinco de nosotros. También nos hizo querer tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedan asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto", señaló Selway.

El registro para obtener entradas comienza el viernes en Radiohead.com y estará abierto durante 60 horas. La venta regular de entradas comenzará una semana después, el 15 de septiembre.

En los años desde su última actuación en vivo, los miembros de Radiohead han estado ocupados. El proyecto de art rock de Yorke y Jonny Greenwood, The Smile, ha lanzado tres álbumes. Colin Greenwood se unió a la banda en vivo de Nick Cave. O’Brien lanzó su álbum debut en solitario, "Earth" en 2020 y en 2023, Selway lanzó su tercer álbum en solitario, "Strange Dance".

