Es cuestión de horas para que se conozca quién ganará "La granja VIP" y, Eleazar Gómez es uno de los participantes que podría llevarse el triunfo. Una de las personas que se mantuvo fiel a él, durante la competición, fue su novia Miriam García que, pese a no dedicarse al medio, su forma solidaria de ser ha generado qué la audiencia se pregunté quién es la joven.

Cuando comenzó el reality, la intervención de la familia de Eleazar era casi nula. Hubo una ocasión que, cuando el actor estuvo nominado, fue el único de sus compañeros que no recibió un mensaje de apoyo lo que le provocó una desestabilización emocional.

Con las semanas, su hermana Zoraída aclaró que, si bien, evitaban mostrarse en videos, era meramente por protección familiar y que, aunque no aparecieran a cuadro, su apoyo a Eleazar, como el de sus hermanos y su mamá, era incondicional.

Lee también: Eleazar Gómez y la película que protagonizó con "la india María"

Durante estás últimas 10 semanas, Miriam se convirtió en el rostro frecuente en los mensajes de aliento que el actor recibe, ella se encargó, casi al principio del reality, de recordarle a Gómez que la clave estaba en practicar la humildad y no dejar que la soberbia se apoderase de él.

Miriam García y Eleazar Gómez, pareja desde hace un año. Foto: Instagram

Pero fue el mensaje que envió a Eleazar la semana pasada que le mereció el reconocimiento del público pues, en él, recordó al actor lo mucho que lo amaba, lo celebró por el logro que suponía haber llegado a la final de la competencia y le aclaraba que no tenía de qué preocuparse, pues todos los integrantes de su familia se encontraban en buen estado.

"Amor, te extraño mucho, mucho, mucho, pero ya falta poquito para vernos, te doy las gracias porque cumpliste tu promesa de que esta separación iba a valer la pena porque lo has hecho increíble, estoy muy orgullosa, no esperaba menos de ti. Ha sido un camino difícil, yo lo sé, pero todo tiene su recompensa y, por esa razón, es que sigues ahí, te amo mucho, tu familia está bien, todos estamos bien y así como dices tú, ´aquí estamos, no nos agachamos y vamos a hacerlo´".

Lee también: ¿Por qué Adal Ramones no dejó hablar a Kim Shantal cuando trataba de hablar de los tratos de Eleazar?, el conductor lo explica

Este mensaje provocó que, en redes, usuarias y usuarios se exprepsaran muy bien de Miriam quien, antes de su relación con el actor, no era conocida en el medio pues, como ella misma ha contado, se dedica a la teconología.

La joven también ha confiado que conoció a Eleazar y, en principio, sólo eran buenos amigos pero la química, y las largas conversaciones, que compartían los llevó a darse una oportunidad en el amor, con el temor de que el gran lazo que estaban creando pudiera verse afectado, lo que no sucedió pues a la fecha, y a un año de noviazgo, tienen planes de boda y de crear una familia juntos.

Hace 12 semanas, García compartió una fotografía suya y uno de sus tatuajes; se trata de las iniciales del actor: "EG".

Tatuaje de Miriam García, novia de Eleazar Gómez, desde hace un año. Foto: Instagram

Lee también: Piden expulsión de "el Patrón" de "La granja VIP" por rozar a Eleazar Gómez: "ya sáquenlo, abusa"

"Nada más esperemos que me dé el anillo", dijo sonriente, en una entrevista que concedió a varios medios digitales este viernes, 19 de diciembre.

Miriam descarta haber vivido algún episodio de violencia física o emocional durante su relación con Eleazar, quien estuvo en prisión por el delito de violencia familiar equiparada, y, aunque reconoce que, han atravesado diferencias, ninguna de ellas ha sobrepasado los límites del respeto que deben de exisitir entre una pareja.

"Realmente, nada negativo o nada de qué preocuparse, lo normal, conmigo se ha portado como todo un caballero, me ha apoyado muchísimo en varias cosas", dijo a "Escándala".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc