En su estancia en "La granja VIP", ha aseverado que cuenta con una trayectoria de más de 30 años y, si bien, en redes, hay usuarios que afirman que el actor exagera, la realidad es que, para 1993, con alrededor de seis años, ya tenía un papel protagónico junto a María Elena Velasco, "".

Se trata de la cinta "Se equivocó la cigüeña", dirigida por la propia Velasco -su cuarta película como directora-, en la que "la India María" tiene que hacerse cargo de un bebé que, por situaciones ajenas a sí misma, encuentra dentro de la canasta de petate en la que vendía verduras fuera de un hospital.

Lee también:

Tras salir avante de una persecución en donde dos "robachicos" -interpretados por Malena Doria y Sebastián Ligarde-, tratan arrebatarle al bebé, María opta por regresar a su pueblo natal en el que el bebé crece y se convierte en un pequeño y cariñoso niño de cabello rubio; este, el interpretado por Eleazar.

Cuando el menor, que en la cinta adopta el nombre de Pedrito, crece, María lo lleva a la escuela y aunque él se niega hasta el llanto, por temor a separarse de su figura materna, esta lo Insta, afirmando que quiere que, al crecer, tenga un futuro mejor.

Lee también:

Pero, la directora de la escuela, descubre que Pedrito es el niño perdido que, años atrás, fue robado del hospital cercano a donde María se desempeñaba como vendedora de verduras, por lo que alerta a la policía, la cual se lleva al menor, quien, finalmente, vuelve con su familia biológica, la que nunca descansó hasta dar con el paradero de Pedrito.

Luego de su papel en "Se equivocó la cigüeña", Eleazar no volvió a aparecer en el crédito de ninguna cinta, sino hasta 2007, cuando ya tenía 21 años con papeles menores, hasta que en 2010 ganó reconocimiento como actor de doblaje, al prestar su voz a Hipo en "¿Cómo entrenar a tu dragón", en las tres entregas de la cinta de DreamWorks Animation.

