Ángel Muñoz, el esposo de la cantante Ana Bárbara, está en el centro de la polémica después de que se hiciera pública una infidelidad que habría durado seis meses con la joven y periodista costarricense Adri Toval; el mánager, productor y entrenador fitness, lleva con la cantante 12 años, tiempo en el que su relación ha sido cuestionada por versiones de infidelidad y violencia que habría ejercido él en contra de los hijos de la intérprete.

Hace apenas dos meses, en el cumpleaños de la artista, Muñoz le dedicó un mensaje de amor acompañado de un video con varias fotos juntos.

"Feliz cumpleaños, amor de mi vida @anabarbaramusic. Gracias por llenar mis días de música, fuerza y amor. Tu luz no solo ilumina escenarios, ilumina nuestra familia y todo lo que tocas. Hoy celebramos tu vida, tu esencia y todo lo hermoso que eres por dentro y por fuera. Que este nuevo año te regrese multiplicado todo lo que nos has dado amor, alegría, salud y sueños cumplidos. Siempre a tu lado, hoy y siempre. Te amo", se lee.

Ana y Ángel se conocieron en un gimnasio de Los Ángeles en 2014, poco después de que ella se mudara a esa ciudad tras su divorcio de José María Fernández "El Pirru", durante los primeros años mantuvieron su relación casi en secreto, con mucha discreción.

En julio de 2020, la cantante anunció oficialmente su compromiso matrimonial a través de sus redes sociales; la pareja se habría casado ese mismo año en secreto en Los Ángeles, California.

Ángel, quien también trabaja para el gobierno de Estados Unidos en el área de seguridad, le habría confiado a Adri Tovar, su examante, que era infeliz con Ana Bárbara, que buscaba divorciarse de ella y quedarse con la casa de Los Ángeles, y que aunque habían vivido momentos felices, todo hubiera seguido así de no ser por sus hijos.

Ángel Muñoz y Ana Bárbara llevan juntos más de una década.

Ana Bárbara es mamá de Emiliano Gallardo Ugalde, él es su primogénito, nacido en el año 2000, su padre es el empresario Edgar Gallardo. También es madre de José María "Chema" Fernández Ugalde, nacido en 2006 durante su matrimonio con José María Fernández "El Pirru".

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Jerónimo Barba Ugalde también es su hijo, nació en 2011 y su padre es el cantante y compositor Reyli Barba, con quien Ana Bárbara acordó tener un hijo basándose en su amistad, sin tener una relación sentimental.

Además de ellos, Ana Bárbara desempeñó un papel materno fundamental para Paula y José Emilio Fernández Levy, hijos de Mariana Levy, tras casarse con "El Pirru" poco después del fallecimiento de la actriz.

¿Quién ha señalado de violento a Ángel Muñoz?

José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida cantante Mariana Levy, dejó de vivir con la cantante y con Ángel después de que éste lo corriera de la casa, en su momento el joven, que se prepara en el terreno de la actuación, alertó sobre el comportamiento violento de Muñoz hacia sus hermanos.

Indicó en diversas entrevistas, que Ángel castigaba y regañaba a sus hermanos, y aunque él habría intentado alertar de Ana Bárbara de dichos comportamientos, la cantante continuó con su matrimonio.

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Los padres de la cantante también han hablado públicamente en contra de la pareja de su hija, y don Antero, su padre, lamentó que Ana haya hecho a una lado a todo mundo por defender a Ángel.

Dos excolaboradoras, Katty y Martha, señalaron a Ángel Muñoz por presuntos actos de maltrato, hostigamiento y amenazas. A través de un comunicado, ambas mujeres aseguraron que durante más de 18 años trabajaron como niñeras en el hogar de la cantante grupera y que, en ese tiempo, fueron testigos de conductas que consideran inapropiadas por parte de Muñoz hacia los hijos de la artista.

Adri Toval y Ángel Múñoz, esposo de Ana Bárbara, habrían tenido una relación extramarital. Fotos: Instagram, vía @adri_toval & @soyelmolina

Además, Adri Tovar, la examante de Ángel asegura que tiene todo tipo de pruebas que avalan su relación con él; se conocieron hace casi un año, sin embargo, el trato de Ángel, el cual califica como de mucha caballerosidad, provocó que se enamorara de él.

Tovar, quien trabaja en un medio digital en Estados Unidos, afirma que fue traicionada por alguien cercano, quien le habría mandado a Ana Bárbara las pruebas del romance entre ella y Ángel, por lo que la relación extramatrimonial terminó el pasado domingo.

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La creadora de contenido habló en "El gordo y la flaca" sobre lo que vivió con Ángel en secreto y mandó un mensaje a la cantante en el que le pide que abra los ojos, pues Ángel, supuestamente, planeaba dejarla en la calle y divorciarse de ella:

"Ana Bárbara, tus hijos son primero, ¿cómo puedes estar con un hombre que le dice a la amante que los odia, que a ti no te quiere, que eres manipuladora y que en terapia con el psicólogo dijo: 'quiero mis hijos de sangre'. ¿Sabes qué me dijo?, que en tres años estará divorciado y estúpidamente millonario. Mamita, entiendo que estés muy enamorada , pero esto ya es una burla mundial. ¿Tú crees que yo quiero un futuro con un hombre que me confesó que quiere dejarte en la calle?".

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