Premio Pritzker 2026 para Smiljan Radic Clarke: el arquitecto chileno que reinventa la arquitectura con luz y materiales naturales

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

A través de Pous Abogados, la firma del despacho de , el envió una advertencia, de tipo legal, para , la creadora de contenido que, en los úlltimos días, ha difundido en medios de comunicación algunas de las confidencias que, el esposo de , le hizo durante la relación que sostuvieron.

Tras las declaraciones que la influencer hizo sobre la vida privada de Muñoz, relacionadas con los problemas que estaría viviendo en su matrimonio y con los hijos de la cantante de "Bandido", este ya actuó, como informó su representante legal.

El abogado indicó que Muñoz recurrió a él, con el propósito de defenderse, ante los dichos de la joven y asegura que carecen de sustento.

El escrito, difundido por diferentes medios de comunicación y que no no fue compartido en las redes oficiales de Pous, está redactado como una carta, dirigida directamente a Toval:

"Sus derechos fundamentales se han visto, se han visto gravemente afectados por conductas y manifestaciones que han lesionado su honor, reputación, privacidad e imagen; contamos con constancias documentales y públicas respecto a diversos señalamientos, comentarios, señalamientos y declaraciones realizadas por usted, que resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento".

Pous estimó que, a través de sus palabras, la joven ha divulgado parte de la vida privada no sólo de su cliente, sino de su familia pues, Toval dijo a medios que Ángel le habría indicado que ya no intimaba con la cantante y que, entres sus deseos, se encontraba el de divorciarse y asegurar su futuro quedándose con la casa que ambos compraron.

"Ha expuesto indebidamente información relativa a su vida personal, provocando un daño evidente a su dignidad, así como la difusión indebida de datos personales que han generado ataques y hostigamiento mediático, vulnerando de manera directa sus derechos fundamentales".

En el documento también se plantea que, aparentemente, la joven habría ejercido presión en contra de Muñóz.

"Un patrón reiterado de hostigamiento y acoso dirigido hacia nuestro representado, incluyendo comunicaciones y manifestaciones en las que se han formulado exigencias condicionadas, conductas de las cuales existe evidencia y que podrían configurar supuestos de extorsión, amenazas y coacción conforme a la legistación civil y penal aplicable".

Tras hacer este planteamiento, el périto el leyes solicutó a la joven, de origen costarricense que se abstuviera de volver a hacer comentarios alusivos a Ángel y su vida privada pues, de hacerlo, su cliente podría proceder legalmente en su contra.

"Ante la evidente recurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria o vejación, con posibles controversias y/o contingencias de orden civil o penal, se le exhorta, por única ocasión, a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones y, en lo sucesivo, de evitar cualquier otra conducta de caracter similar, ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial a través de tercero".

Así, pidió a la joven cesar de recurrir a medios de comunicación para seguir hablando de Muñóz.

