Adri Toval, la joven que afirma haber sostenido una relación con Ángel Muñóz, el esposo de Ana Bárbara, muestra algunas de las presuntas llamadas que habrían sostenido, en las que él (o la persona que la joven asegura que es él) habla de sus planes de quedarse con la casa que comparte con la cantante, cuando se efectúe su divorcio.

La creadora de contenido habló en "El gordo y la flaca" sobre el noviazgo que tuvo con Muñóz, durante seis meses, meses en los que afirma que crearon un vínculo de confianza, que llevó a la pareja de Ana Bárbara a confiarle algunas de las intimidades de la familia, de las que ahora la joven habla públicamente.

En sus redes sociales, Toval indicó que, en realidad, no pensaba dar más declaraciones que la que concedió al programa de Telemundo pero, al ver que Ángel Muñóz piensa proceder legalmente en su contra, creyó que evidenciarlo era la forma óptima de demostrar que habla de hechos verdaderos.

Fue entonces que compartió varios fragmentos de llamadas, donde una voz masculina, la que afirma que es de Muñóz, habla del panorama de su vida familiar, asegurando que está cansado de su situación y la forma en que los hijos de Ana Bárbara afectan la relación que existe entre ellos.

De hecho, expresa que no sólo él desea divorciarse, sino que la propia Ana Bárbara le habría plantaeado la posiblidad de separarse.

"Se quiere divorciar, le dije ´está bien´, yo también ya quiero libertad, quiero estar solo, la verdad, era mucho para mí".

Y, si bien, habla de querer el divorcio, también menciona que, antes, buscará quedarse con la casa donde vive con la intérprete de regional.

"Yo, mi sueño, es quedarme con esta casa, quiero pagar yo más que ella, mi plan es hacer dinero donde yo pueda, pagar más por si algo pasa, esa casa lo tiene todo, es la casa de mis sueños, sería pen*jo dejar todo, o sea de no pelear lo que me corresponda".

En los audios se le escucha decir que la casa ya está a su nombre, pero que, la intención de la cantante sería la de dividirse el porcentaje de la casa, situación que Muñóz buscaría evitar; afirma que, en cuanto lo logre, lo primero que hará será separarse.

"Ella como que quiere negociar, dice que quiere el porcentaje, yo lo que quiero es el respeto, cuando tenga ese respeto la voy a mandar a la v*rga".

En otro de los audios que exhibió, se le escucha hablar de dos de los hijos de Ana Bárbara, Emilio y José María, a quienes describió como manipuladores y ambiciosos.

"(...) que a Emiliano lo teníamos que correr, que Chema se quedara y que yo era el que me tenía que ir y, como Chema es bien manipulador, le meten cosas a la cabeza, más Chema que Emiliano, Chema es el que se va a quedar con todo; tengo que reconocer que sí me siento como minimizado".

Además, expresa que, si los hijos de la cantante no se involucrasen en su dinámica, la relación entre los dos aún tendría un futuro.

"Si ella no tuviera a sus hijos, sí estuviéramos bien".

