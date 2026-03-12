En medio de la polémica que rodea a Ana Bárbara, una nueva controversia se suma a la lista. Y es que, dos extrabajadoras han acusado a su esposo, Ángel Muñoz, de supuesto maltrato, hostigamiento y amenazas.

A través de un comunicado de prensa, las mujeres identificadas como Katty y Martha, revelaron que por más de 18 años trabajaron como niñeras en casa de la grupera y, en todo ese tiempor, fueron testigos de actitudes inapropiadas que Muñoz tenía con los hijos de la artista.

"El trato del esposo de la señora hacia los niños incluía la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos", se lee en el extenso texto.

Lee también Evidencian a Ángel Muñóz con llamada; habla de sus deseos de divorciarse de Ana Bárbara y quedarse con su casa: "ya quiero libertad"

Ambas mujeres aseguran que, al no estar de acuerdo con estas acciones y no querer ser párticipes, se vieron obligadas a renunciar, desatando la furia de Muñoz.

"Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento e intimidación por parte del Sr. Muñoz", agregan.

Asimismo, aseguraron que Emiliano, el hijo mayor de la cantante, no abandonó la casa familiar como se ha especulado en redes sociales, sino que fue Ángel quien lo corrió.

"Al no tener a dónde ir, le brindamos apoyo temporal durante dos años, lo que intensificó la hostilidad, las mentiras y las acusaciones falsas en nuestra contra".

Las extrabajadoras también revelaron que, por más de cinco años, han sido amedrentadas por el empresario por lo que lo invitaron a presentar pruebas de sus acusaciones y a tomar acciones legales si lo cree conveniente.

"Hemos sido objeto de amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias que han dañado nuestra reputación. Los invitamos a presentar pruebas de cualquier acusación que tengan en nuestra contra", afirmaron.

De acuerdo con el texto, y por instrucciones de las autoridades, las mujeres optaron por guardar silencio; sin embargo, el acoso llegó a su límite tras un incidente ocurrido en diciembre de 2025, cuando fueron agredidas físicamente por el hijo que la cantante tuvo con Reyli Barba, y del que dieron parte a la policía de Beverly Hills.

Por último, y ante el temor por su seguridad, responsabilizaron a Ángel Muñoz y a Ana Bárbara (Altagracia Ugalde) de cualquier daño físico, intimidación o represalia que pudiera ocurrirles, tanto en Estados Unidos como en México.

Lee también José Emilio Fernández compara al esposo de Ana Bárbara con "el Pirru", su padre: "no elige buenas parejas"