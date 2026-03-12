Ana Bárbara ha preferido hacer mutis, frente al escánalo que ahora rodea a su familia; ya no sólo se trata de la presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, sino que ahora son las nanas que trabajaron con ella, las que afirman haber sido testigo de los maltratos que su marido ejercía en contra de sus hijos.

En los últimos días, el nombre de la cantante ha recibido atención mediática, esto debido a que una joven creadora de contenido, conocida como Adri Toval señaló que, aparentemente, sostuvo uan relación con el esposo de Ana Bárbara en los últimos seis meses.

En ese tiempo, -dijo la joven- Ángel le confió algunos de los aspectos más privados de su vida, como que ya no sostenía relaciones sexuales con la cantante y que, a su lado, su vida carecía de felicidad.

Lee también: Guillermo Pous publica aviso para Adri Toval, la joven que sostuvo una relación con Ángel Muñóz

La joven costarricense también aseguró que, a lo largo de su noviazgo, Ángel le envió fotografías íntimas, obsequios y dinero; reveló que vijaron juntos a diferentes país y estado de la República Mexicana.

Sus declaraciones, ahora se juntan con el comunicado que dos de las extrabajadoras de Ana Bárbara publicaron, en el que indican que, mientras trabajaron para la cantante, pudieron atestiguar las medidas extremas -y hasta violentas- con las que su pareja criaba a sus hijos, colocando cámaras en sus habitaciones y sometiéndolos a regímenes de conducta severos.

Sin embargo, la intérprete de "Bandido" ha optado por guardar silencio, al menos hasta el momento, y no hacer ningún tipo de declaración. En cambio, sigue publicando en sus redes sociales, fotografías suyas o recuerdos, como sucedió esta tarde, cuando reposteó un video de la cuenta @TheMissMexico, en donde aparece cuando era todavía muy joven, rememorando cuando representó a San Luis Potosí y se llevó la corona del certamen.

Lee también: Evidencian a Ángel Muñóz con llamada; habla de sus deseos de divorciarse de Ana Bárbara y quedarse con su casa: "ya quiero libertad"

En el clip aparece en su habitación, mostrándole a una periodista española sus juguetes y algunos recuerdos que guardaba en cajas, como la banda y corona con la que fue nombrada MissSan Luis Potosí, en 1989.

"De niña, soñaba con ser reina, de algo, en la vida y, de chiquita, me metía a (concursar) como La reina de la primevera o reina de la feria, nunca ganaba, era algo chistosísimo, nunca ganaba, nunca me tocaba ganar en esos concursos pero, de grande, ese sueño se hizo realidad", dijo.

Mientras, desdoblaba la cinta que indicaba su reinado como delegada de belleza, sólo para dar paso a colocarse la corona, como la reportera se lo solicitó y, sonrientes, jugaron a agitar las manos como lo hacen las ganadoras de los concursos de esa índole.

"Lo guardo con mucho cariño aquí en mi casa, vengo y lo veo, es la banda con la que represente a mi estado y la corna, ya luego de cinco años o seis, a ver, me la voy a poner, ¿ya saben como saludan las misses, no?", dijo, agitando la mano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc