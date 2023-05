Quebradazo 2023 pondrá a bailar al público en la Plaza Toros México

En la década de los años 90, la música de technobanda alcanzó una gran popularidad entre el público, convirtiéndose en el género preferido para bailar la quebradita en fiestas y sonaba en numerosas estaciones de radio.

Hoy, 30 años después, este género musical continúa presente, y los seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de una gran fiesta de baile hoy 27 de mayo en el espectáculo titulado "Quebradazo 2023", que se llevará a cabo en la Plaza de Toros México.

En este evento familiar, cuatro destacados exponentes de la technobanda serán los anfitriones: con el objetivo de hacer bailar a todas las parejas.

Banda Maguey, Mi Banda El Mexicano, Banda Mach y Banda Vallarta Show son las agrupaciones encargadas de llenar de energía este espacio al aire libre, ubicado al sur de la Ciudad de México. Esta gira recorrerá 10 ciudades en todo el país.

"La technobanda tuvo su auge en los años 90, pero todavía hay mucha gente que sigue nuestra música y se pueden escuchar nuestras canciones en las estaciones de radio", señaló José Juan Guardado, bajista de Banda Mach, en una entrevista con EL UNIVERSAL.

El músico mencionó que la idea de reunir a varias bandas del mismo género surgió en Estados Unidos, donde ha habido una gran demanda entre el público.

Como resultado de eso, este concepto llega a México, después de haberse presentado el pasado viernes en Pachuca, Hidalgo, y próximamente se dirigirá a destinos como Monterrey, Nuevo León; Aguascalientes; Guadalajara, Jalisco; y Tijuana, Baja California.

"Durante el auge de la technobanda, se realizaron eventos aquí en la Plaza México que estuvieron llenos hasta tres veces consecutivas. En Estados Unidos, el género está en auge y ha unido a mucha gente", agregó Guardado.

Aclaró que, a diferencia de una banda tradicional, todos los instrumentos en la technobanda son eléctricos. Por ejemplo, se reemplaza la tambora tradicional por un pedal eléctrico.

"No es para hablar mal, pero las composiciones y las letras que se están presentando actualmente no son de mi agrado. Hacen apología de otras cosas que no eran las mismas que antes. No son letras con las que puedas bailar o cantar, o que puedas dedicar una serenata, como 'Mi luna y mi estrella'", señaló.

"Las letras musicales han cambiado mucho, los géneros musicales han cambiado. Nuestro mayor desafío es mantener viva nuestra música a lo largo de los años. Llevamos casi 30 años de carrera y, hasta ahora, gracias a Dios, nuestra música se ha convertido en un legado en nuestro México. Espero que esto perdure durante muchos años más", concluyó.





