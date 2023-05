Héctor Parra es sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción a menores

Luego de que la semana pasada se aplazara la audiencia del actor Héctor Parra, por la acusación de corrupción de menores que pesa sobre él, la tarde de este jueves 25 de mayo, el caso siguió su curso. Poco antes de las 15:30 horas, la abogada del histrión, Samira Ávila, arribó al Reclusorio Oriente, donde Parra permanece detenido desde hace casi dos años.

Antes de ingresar al penal, Ávila adelantó que el proceso no concluiría esta tarde, es decir que a pesar de lo que suceda, el futuro legal de Parra podría cambiar pues no pararán hasta conseguir su libertad; incluso, se dijo sumamente confiada en que los resultados serán a favor de su cliente: “Positivos, vamos a concluir el proceso con esta audiencia y una más que podía estar faltando", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Asimismo, detalló que, a diferencia de otras ocasiones, Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, no estará presente en la audiencia; pero que sí seguirá lo que suceda con su padre.

Sin embargo, y tras cinco horas de audiencia, las noticias no fueron las que se esperaban. A su salida del reclusorio, la experta en leyes reveló que el actor había sido condenado a 10 años y 6 meses de prisión; además de una multa por 200 mil pesos, por concepto de reparación de daños.

"No son buenas noticias, pero son noticias completas. Desafortunadamente el señor Héctor está siendo condenado por el delito de corrupción a menores, de igual manera, a criterio de esta primera instancia el juez le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses" dijo a los medios que la aguardaban, incluido EL UNIVERSAL.





Abogada de Héctor Parra confirma que el actor fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión, más una multa de 200 mil pesos por reparación de daños

A pesar de la sentencia, Ávila adelantó que para ellos este proceso aún no termina, pues agotarán todos los recursos legales para probar la presunta inocencia del histrión. "Hay recursos y vamos a agotar todas las instancias", agregó.

Asimismo, detalló que Parra se encontraba tranquilo al momento de recibir el fallo del juez, que está consciente y sabe lo que implicaría para su vida pasar todo este tiempo tras las rejas: "Está tranquilo, me dijo que hablara con todos ustedes, que le agradeciera a la gente que sigue creyendo en su inocencia, que sepan que no están equivocados; respeta esta resolución pero no está conforme", expresó.

Por último, aseguró que tiene 10 días para presentar la segunda instancia en la que tres magistrados revisarán el caso para confirmar la pena o modificarse, sin embargo se reservó el dato de cuándo es que podrían llevarla a cabo: "La sentencia se les llama y dice que es definitiva, pero tenemos otra instancia, la sala penal que está conformada por tres magistrados que pueden revisar esta sentencia definitiva, para saber si podemos modificarla o en su momento confirmarse".

El día de ayer, Daniela Parra, hija mayor del actor, convocó a una marcha para exigir justicia, pues asegura que el caso de su padre ha estado lleno de irregularidades y hace tan solo unos minutos advirtió, a través de sus redes sociales, que no descansará pues "esto no acaba aquí".





Este fue el mensaje que Daniela Parra, hija de Héctor Parra, mandó tras darse a conocer la sentencia del actor. Foto: Instagram





