Los ciudadanos que estuvieron en las mesas de votación recibiendo y contando los votos, y los que sin importar las altas temperaturas se formaron, en algunos casos por horas, dieron ayer un ejemplo de democracia. Mujeres y hombres acompañados de sus hijos menores de edad, o acompañando a los adultos mayores acudieron, sin ningún temor a ejercer con paciencia y alegría su voto. El órgano electoral, el INE, que tanto se dijo que tenía que desaparecer, funcionó con gran solvencia. Lamentables hechos en algunos puntos dejaron una mancha en el proceso electoral, pero el punto más negativo de la jornada lo dieron los políticos, quienes sin esperar los resultados electorales se proclamaron ganadores. Sin embargo, esta elección, más allá de todo, ha marcado para siempre la historia del país pues por primera vez una mujer dirigirá los destinos de México.

Montan escena para las cámaras del gobierno

Fotos y videos que registraron reporteros nacionales e internacionales dan cuenta de que, poco después de las 7 de la mañana, decenas de mujeres salieron de la puerta de acceso de Palacio Nacional sobre la calle Moneda para comenzar a apostarse en toda esta calle, que fue cerrada para que el presidente Andrés Manuel López Obrador caminara hasta su casilla para votar. Nos detallan que estas mujeres no eran civiles sino militares, y que caminaban de extremo a extremo de la calle con el objetivo de mostrar en las cámaras del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia (Cepropie), de que en esa calle era un día común y tranquilo donde el mandatario federal podría salir a votar sin contratiempos. ¿Pues que no se decía que eso ya no ocurría en este gobierno?

Incómoda presencia de Evo Morales

Molestia causó entre partidos de oposición y algunos ciudadanos la presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Al Instituto Nacional Electoral (INE) llegaron solicitudes para que el árbitro electoral se pronuncie sobre la legalidad de la misión de observación que vino a hacer el exmandatario sudamericano, pues aseguran que su presencia no estaba prevista dentro de ningún grupo de observación internacional, y que obedece a una invitación expresa del partido en el poder, Morena.

¿Y el defensor de la transparencia?

La semana pasada, el órgano garante de la transparencia, el INAI, lanzó un comunicado para llamar a todos los personajes involucrados en el proceso electoral, a actuar con transparencia, al tiempo que las autoridades se comprometieron a estar vigilantes. Sin embargo, nos platican que el presidente de este órgano, Adrián Alcalá, decidió volar desde el sábado rumbo a Albania, donde participará en un foro del 3 al 5 de junio. Al interior del propio INAI, el presidente recibió correos de empleados quienes lo criticaron por priorizar su viaje en lugar de quedarse a votar y a vigilar el proceso electoral. Cuando no se vota, no se tiene derecho a reclamar, así que si el próximo gobierno realiza alguna acción que afecte al instituto, don Adrián no tendrá cara para reclamar.