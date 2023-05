Sergio Mayer celebra condena a Héctor Parra por corrupción de menores: "me siento contento por Alexa"

Sergio Mayer, que desde un inicio mostró su apoyo a Alexa Hoffman, en el caso de Héctor Parra, acusado de abuso sexual y corrupción de menores, reapareció luego de que ayer, el actor fuera sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores.

Para Mayer, ningún tiempo es suficiente para que alguien pague el daño moral y emocional que le provocan a las víctimas, pues lo ocurrido es una huella que no se borra nunca.

“No sé si sea mucho, si sea poco, creo que el daño moral que se le hace a las víctimas, moral, emocional, mental y físico que se le hace a las víctimas no cubre un año, cinco años, cien años, yo creo que eso es una huella, una cicatriz que te dejan para toda la vida”, expresó en entrevista para “Venga la Alegría”.

Sergio, que acompañó a Alexa cuando hace casi dos años habló públicamente sobre el supuesto abuso de su padre, se alegró del logro de la joven, hija de la también actriz Ginny Hoffman, y aseveró que se debe reconocer el que Alexa haya levantado la voz; su caso, aseguró no sólo es una victoria para la joven, sino para muchas mujeres que pasan por una experiencia semejante pero tienen miedo y deciden quedarse calladas.

“Creo que se está haciendo justicia a una víctima a una de esas pocas víctimas y hay que reconocer y empoderar a Alexa por el valor que tuvo de levantar la voz, de afrontar una desacreditación, una revictimización constante de medios de comunicación; me siento contento por Alexa, porque no ganó Alexa, ganaron todas esas víctimas que están en su casas calladas, sumisas y con miedo”.

Sergio Mayer habla de Daniela Parra

Para Sergio Mayer, Daniela estaba en su derecho de defender a su padre, incluso con la marcha que convocó antier en contra de la corrupción y de las pruebas y carpetas fabricadas, en dicha convocatoria, se reunieron más de 300 personas, sin embargo, Mayer piensa que esto lo hizo pansando en ejercer presión, pero no funcionó.

“Tienen la libertad de hacerlo, están en un país libre, pero me parece que pensaron que a través de eso era un poco de presión, pero todo mundo sabía que ayer iban a dar la sentencia”, expresó.

Antes de que se diera a conocer la noticia, Mayer admitió que Daniela Parra era una "reina de la comunicación", pues ha ejercido muy bien la defensa de su padre, aunque la víctima, según Mayer, es Alexa; hace un año, Mayer comparó a ambas hermanas, y enfatizó que aunque Daniela tenía más cualidades comunicativas, la víctima era Alexa.

“Alexa es el patito feo, porque no es la bonita, porque no es la que habla, porque no es la simpática”, opinó entonces.