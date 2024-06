Karol G manda emotivo mensaje desde Zúrich tras convertirse en la mujer del año: "todas somos la mujer de la vida"

Hace un año fue Shakira, pero este 2024 el premio a la Mujer del Año, en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música, fue para Karol G.

La llamada "Bichota" fue reconocida por la revista musical por su impacto en la industria de la música a nivel global, además de su compromiso social y empoderamiento que ha dado a las mujeres con cada una de sus canciones.

Aunque la colombiana era la protagonista de esta noche, no pudo estar presente en la ceremonia debido a que se encuentra en Europa como parte de su gira mundial "Mañana será bonito", por lo que su padre fue el encargado de recibir el galardón.

A nombre de la artista, Guillermo Giraldo, mejor conocido como Papá G, agradeció a Billboard, a los fans y a cada una de las personas que han contribuido a la carrera de su hija por el reconocimiento: "Estamos muy tristes porque el artista no pudo acompañarnos hoy, ya que está en su gira mundial desde Zúrich", comenzó.









Minutos más tarde y a través de un mensaje grabado en video, la intérprete de "El Barco" también se expresó al respecto: “Quiero agradecer a todas las personas que están en casa, que están trabajando todos los días por sus sueños, que no desfallecen. No dejen de creer en ustedes y no solo por buscar una meta, sino por hacerse un mundo más bonito, más grande, más especial”, dijo.

También recordó los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria. Habló de años de esfuerzo y sacrificio: “Todos los años de carrera, de trabajo, de esfuerzo, de obstáculos, de puertas cerradas, de burlas, muchos sacrificios, muchas lágrimas, pero también de mucha felicidad y de muchísima experiencia”, compartió, resaltando el valor de los procesos y las lecciones aprendidas.

Concluyó su mensaje animando a todas las mujeres a seguir luchando por sus sueños, recordando que "todas somos la Mujer del Año, de la vida, de todo".





Foto: Instagram @karolg





Otra figura destacada de la noche fue Kany García, quien recibió el premio 'Espíritu de Cambio'. La puertorriqueña, al recibir el premio de manos de su amigo Tommy Torres, hizo un poderoso llamado a la solidaridad y acción entre las mujeres latinas y levantó su voz por Palestina. “El cambio solamente viene de la lucha y de la valentía, y de no tener miedo”, afirmó, recordando la urgencia de los cambios en la sociedad actual.

También aprovechó la ocasión para celebrar el mes del orgullo LGBTQ+, dedicando el premio a la comunidad y destacando la importancia de visibilizar y celebrar la diversidad en junio.

Emilio Estefan también subió al escenario para entregar un premio a su esposa, la icónica Gloria Estefan. Emilio recordó los desafíos de su carrera y su primer encuentro con Gloria en una boda, destacando el valor de mantener la cultura y la nacionalidad con orgullo.

“Éramos niños que habíamos nacido con un sonido que era diferente y era tan difícil porque nadie nos quería”. Gloria destacó la importancia de mantener la cultura y la nacionalidad con orgullo, especialmente en la comunidad latina en Estados Unidos.

La joven cantante Ángela Aguilar rindió homenaje a su padre con la interpretación de “Me vas a extrañar” y recibió el premio ‘Dinastía Musical’. El emotivo mensaje de su padre, Pepe Aguilar, proyectado en video, conmocionó tanto a Ángela como al público asistente.

En su discurso, la integrante de la Dinastía Aguilar habló sobre el legado familiar y el papel crucial de las mujeres en su vida, enviando un mensaje inspirador a las niñas que sueñan con ser cantantes: "Sí se puede y más en la música mexicana".









Camila Cabello, por su parte, recibió un reconocimiento por su destacada carrera y ofreció un homenaje a su madre, quien estaba presente. “Porque cuando el mundo está sufriendo..., mi mamá me recuerda que hay amor en este mundo”, dijo Camila, provocando lágrimas en su madre y destacando el poder de la bondad y las acciones positivas.

El evento también incluyó una presentación en video de Peso Pluma entregando un premio a su amiga Kali Uchis, y un discurso de La India, que recordó a Celia Cruz y habló de la resiliencia de los artistas.

La edición 2024 de los Billboard Mujeres Latinas en la Música no solo celebró logros individuales, sino que subrayó la solidaridad entre las mujeres, destacando cómo juntas continúan abriendo caminos en la industria musical, además las artistas antes mencionadas, artistas como Ana Bárbara, María José y también formaron parte de esta noche.

