Daniela Parra asegura ser víctima de acoso; responsabiliza a Sergio Mayer y Ginny Hoffman si algo le pasa

Ayer, miércoles 24 de mayo, Daniela Parra, la hija del actor Héctor Parra, tomó la batuta y lideró una marcha en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿El motivo? Recordemos que su padre se encuentra inmerso en fuertes acusaciones por corrupción de menores, pues en el 2021 fue detenido tras ser señalado de abuso sexual por parte de su hija Alexa, el fruto de su relación con Ginny Hoffman.

Después de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le brindaran la oportunidad de expresar sus demandas, Daniela compartió con los medios de comunicación que está experimentando acoso. Además, responsabilizó públicamente a la madre de Alexa, a Sergio Mayer y a la abogada de la familia Hoffman, Olivia Rubio, en caso de que le sucediera algo.

Fue en una entrevista retomada por “Sale el Sol” donde detalló que ha visto varias camionetas rondar alrededor de su domicilio.

“Yo no sé qué pasa, pero han estado camionetas alrededor de mi casa. Entonces yo hago responsable a cualquiera de la otra parte si me pasa algo. No quiero decir que me están amenazando ni nada, solo quiero hacer responsable a Sergio Mayer, Felipe Nájera, Ginny Hoffman y Olivia Rubio si me pasa algo”, dijo.

Aunque aclaró que no ha recibido amenazas directas, explicó que tomó la decisión de contarlo frente a las cámaras por cualquier situación.

“No hay personas, hay camionetas dando vueltas, yo no sé qué esté pasando a mí nadie me ha amenazado directamente pero por lo menos lo hago constar por cualquier cosa”, agregó.

La marcha que inició a las 9:00 horas en el Hemiciclo a Benito Juárez, ubicado a un costado de la Alameda Central, también reunió a otros grupos de personas que exigían justicia para sus seres queridos.

Parra aseguró que tanto ella como los presentes eran víctimas de la corrupción.

“Mi papá es una víctima más, pero hay muchas personas que estamos viviendo la misma corrupción de fabricación de carpetas y fabricación de delitos”, externó.

Tras la marcha, EL UNIVERSAL reportó que la FGJCDMX prometió revisar las carpetas del caso Parra.

Con información de Emilio Sánchez.