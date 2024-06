Documental mexicano rompe el “Estado de silencio”

Con su cámara captó una imagen que cimbró al mundo: una madre haitiana clamando ayuda detrás de una barda en un albergue del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, Chiapas.

Fotografías como esta no sólo le ha traído premios a la periodista María de Jesús Peters, también el exilio, debido a amenazas por parte del crimen organizado.

En México, dice la corresponsal en Chiapas de EL UNIVERSAL, el periodismo es una actividad de alto riesgo, donde hay que estar en medio de balaceras, recibiendo golpes o amenazas cuando ejerce su profesión, porque ésta no se realiza desde un escritorio, sino entrando en el lugar de los hechos para narrar lo que se vive ahí y plasmarlo en videos, fotos o en notas informativas.

Esto justamente es lo que se retrata en el documental de 83 minutos, Estado de silencio, que realizó la productora La corriente del Golfo, fundada por Diego Luna y Gael García Bernal, y que será proyectado hoy en el Festival de Cine Tribeca (creado por Robert de Niro), en Nueva York, y el 13 de junio en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

A través de la lente de Santiago Maza, el audiovisutal sigue a cuatro periodistas: Marcos Vizcarra (Sinaloa), Jesús Medina (Morelos), Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino (Chiapas) en su trabajo del día a día, mostrando los obstáculos y los riesgos a los que se enfrentan cuando denuncian las injusticias y la corrupción que se vive en el país.

“Muchos compañeros han sido asesinados, pero no se ha hablado la parte en la que muchos compañeros hemos tenido que huir y dejar nuestra sede de trabajo, nuestras viviendas, todo con tal de salvaguardar nuestra vida; para mí es muy importante y la verdad valoro mucho que Gael García Bernal y Diego Luna hayan tenido a bien visibilizar este tema”, expresa María de Jesús.

Derecho a la verdad

Ganadora a Mejor Fotografía de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, comenta que fue a través del productor y director Santiago Meza que se dio el acercamiento entre los actores y ella, ya que mostraron interés por la labor informativa que ha hecho en Chiapas, desde donde ha documentado el drama de la migración, lo que le ha costado salir huyendo de Tapachula con toda su familia, debido a amenazas de muerte.

“Nosotros damos voz, visibilizamos muchos temas pero, ¿quién visibiliza los nuestros? ¿Quién nos defiende? No es nada fácil ser los protagonistas, porque la pasamos muy mal y la intención de todo esto es que el gremio periodístico de otros países, las autoridades, las ONG nos volteen a ver, porque estamos muy desprotegidos en México y realmente no tenemos una ayuda, no hay una organización que te dé la mano cuando tú estás en situación de peligro”.

El título Estado de silencio, precisa María de Jesús, es porque hay ciertos temas que no se abordan o no se quieren tocar, y al final la gente no se entera.

“El derecho a saber la verdad, a estar informados, no se ejerce. Por ejemplo, en Chiapas, por ser una frontera, manejamos mucho el tema de migrantes, que es bastante delicado, pero ahora lo es más porque hay mucha gente del crimen organizado involucrada”, señala la también ganadora del Premio Nacional de Periodismo y el otorgado por el Grupo de Diarios de América (GDA).

“Por eso para mí sí es importante seguir alzando la voz a través de este documental, para que realmente haya una libertad de expresión, no seguir en un estado de silencio como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en Chiapas”.

Para la periodista chiapaneca este documental ayudará a la gente a comprender qué hacen y por qué lo hacen, porque cada uno explica qué es para ellos hacer periodismo hoy en día.

“Esto para nosotros no es un simple trabajo, esto es algo que nos apasiona, nos emociona, lo llevamos en la sangre, lo vives, lo sientes. Creo que nuestra labor es muy importante para la sociedad, porque debe estar informada y así formarse un criterio para tomar decisiones”, comenta.