A sus 12 años, Angélica Vale todavía no sabía leer en español

En una entretenida conversación con Isabel Lascurain, Angélica Vale rememoró sus primeros años como actriz de teatro, pues desde muy pequeña debutó en las puestas en escena de su abuelita, doña Angélica Ortiz, carrera que compaginó con sus estudios en el Liceo Francés, en donde le enseñaron a estudiar en ese idioma, motivo por el que, para sus 12 años, cayó en la cuenta que todavía no había aprendido a leer en español.

Los registros de Angélica en la televisión datan, literalmente, desde sus primeros días de vida, pues apareció en algunos capítulos de "Te encontré en abril", la telenovela en que su madre, Angélica María, interpretaba a una mujer que acaba de dar a luz.

Lee también: Ni anorexia ni bulimia, Angélica Vale niega trastorno alimenticio

Luego de eso, comenzó a participar en algunas de las obras de teatro que producía su abuelita. De hecho, confió a Lascurain que doña Angélica le daba todo el crédito de las ideas que aportaba para sus puestas en escena, sin importar que tan pequeña fuera.

"Mi abuela me empujaba, me decía: ´-A ver, ¿como qué se te ocurre?, a ver escríbelo´, ahí me iba yo a escribirlo, obviamente, mi abuela me ayudaba, pero me decía, ´-Pero la idea original es tuya, voy a poner como librero original de Angélica Vale´", expresó.

Fue así que participó en diferentes apuestas en escena con la condición de que no descuidara sus estudios en el Liceo Francés, escuela que fue inscrita porque así se lo pidió a su madre y padre, el cantante Raúl Vale.

Sus progenitores la inscribieron en esa escuela sin tomar en cuenta que todo lo que se le enseñaba, tanto las matemáticas como otras materias, en francés, lo que nunca le causó un problema, hasta que, al cumplir 12 años, le extendieron la oportunidad de protagonizar la obra de "Vaselina", pero "la Vale" no sabía leer en español.

"A mí me hacían mucho caso mis papás de chiquita, yo no sé en qué cabeza cabe, me metieron a un colegio francés, donde fui muy feliz, estudié ahí hasta sexto de primaria, que de repente me mandaron el libreto de ´Vaselina´, me dicen ´léelo´y yo de: ´-No sé leer en español´, no me metieron a la escuela francesa, a la sección mexicana, me metieron a la sección francesa, que todo era francés todo el tiempo, digo, sí sabía leer porque sabía hablar, pero como niña chiquita, no podía leer bien, no sabía, nadie me había enseñado bien", confió.

Lee también: Angélica Vale y Yordi Rosado vuelven a sus recuerdos de niñez

Fue entonces que Vale fue inscrita en la sección mexicana, por lo que tuvo que retroceder un año de los estudios que ya tenía avanzados, lo que le costó en un principio porque tuvo que separarse de sus amistades, aunque estudiar la escuela en español se le facilitó mucho más.

Al dominar la lectura en español, Angélica protagonizó "Vaselina" junto a Alejandro Ibarra, del que se enamoró automáticamente cuando lo conoció, pues antes de saber de él, su amor platónico era su hermano mayor, Benny.

El romance entre Sandy y Danny superó la ficción, pues "la Vale" e Ibarra fueron novios; él fue a quien le dio su primer beso, sin embargo, su relación no duró mucho porque ella aún era muy inocente para el tipo de relación que el adolescente entablaba.

"Yo estuve enamorada de Benny hasta que ví a Alejandro en ´Vaselina´, dije: ´-Este tiene más mi edad, tengo más oportunidad que con Benny, me gusta más el hermano´, entonces cuando me dicen que iba a protagonizar con él, sueño cumplido, porque había un beso en el autocinema, yo tenía 12 años, yo nunca había dado un beso en mi vida, me dio mi primer beso en un ensayo, él iba muy audaz por eso tronamos, fuimos novios, como casi dos años, hasta la fecha tú le preguntas por qué terminamos y no sabe, yo sí; se fue con otra que hacía cosas que yo no hacía", ahondó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc