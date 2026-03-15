Más Información

El concierto de Bruno Mars y un segundo viernes 13, en los memes de la semana

El concierto de Bruno Mars y un segundo viernes 13, en los memes de la semana

“No me arrepiento de nada de lo que hice”: entrevista de Alfredo Bryce Echenique

“No me arrepiento de nada de lo que hice”: entrevista de Alfredo Bryce Echenique

El niño que sobrevivió al callejón oscuro que nunca pudo olvidar: in memoriam de Alfredo Bryce Echenique

El niño que sobrevivió al callejón oscuro que nunca pudo olvidar: in memoriam de Alfredo Bryce Echenique

Soseki: un clásico japonés presentado por Mariana Enriquez (fragmento de relato por Natsume Soseki)

Soseki: un clásico japonés presentado por Mariana Enriquez (fragmento de relato por Natsume Soseki)

"Somos lo que queda marcado en nuestro cuerpo": entrevista a Elisa Díaz Castelo

"Somos lo que queda marcado en nuestro cuerpo": entrevista a Elisa Díaz Castelo

Beber a tres metros bajo tierra

Beber a tres metros bajo tierra

Los están aquí. La 98ª edición de la gala más importante para la industria del entretenimiento reunirá a celebridades como Timothée Chalamet, Pedro Pascal, Anne Hathaway, , entre muchas más, en el teatro Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles para conocer las mejores actuaciones, películas, canciones y directores, por mencionar sólo algunas categorías.

La ceremonia será conducida por segunda ocasión por el cómico Conan O’Brien. Entre las películas con más nominaciones se encuentran “Sinners”, del director estadounidense Ryan Coogler, con 16 nominaciones, superando las menciones que alcanzaron películas como “Titanic” y “La La Land”. Además de "Una batalla tras otra" protagonizada por y dirigida por el director estadounidense Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones.

Otras de las cinematografías más populares que compiten por la categoría de Mejor Película se encuentran "Marty Supreme", protagonizada por Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor. "Bugonia", protagonizada por la actriz estadounidense Emma Stone, que ha conseguido su séptima nominación a los Oscar.

"Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro, que también está nominada a mejor guion adaptado y "Hamlet" por el británico Aneil Karia.

Lee también

Es importante mencionar que ésta 98ª edición de los Oscar incorpora por primera vez la categoría a Directores de Casting, la cual, reconoce el trabajo detrás de la construcción de un reparto cinematográfico.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”. Foto: instagram @joseangelbichir

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza. Foto: AP

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO). Foto: TikTok @barbara_deregil2012

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica: “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO)

Dakota Johnson. Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dakota Johnson se quita la lencería y posa en una atrevida sesión junto a la piscina

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda? Foto: Instagram @joseangelbichir

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda?

[Publicidad]