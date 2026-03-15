Los Premios Oscar 2026 están aquí. La 98ª edición de la gala más importante para la industria del entretenimiento reunirá a celebridades como Timothée Chalamet, Pedro Pascal, Anne Hathaway, Guillermo del Toro, entre muchas más, en el teatro Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles para conocer las mejores actuaciones, películas, canciones y directores, por mencionar sólo algunas categorías.

La ceremonia será conducida por segunda ocasión por el cómico Conan O’Brien. Entre las películas con más nominaciones se encuentran “Sinners”, del director estadounidense Ryan Coogler, con 16 nominaciones, superando las menciones que alcanzaron películas como “Titanic” y “La La Land”. Además de "Una batalla tras otra" protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por el director estadounidense Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones.

Otras de las cinematografías más populares que compiten por la categoría de Mejor Película se encuentran "Marty Supreme", protagonizada por Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor. "Bugonia", protagonizada por la actriz estadounidense Emma Stone, que ha conseguido su séptima nominación a los Oscar.

"Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro, que también está nominada a mejor guion adaptado y "Hamlet" por el británico Aneil Karia.

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Es importante mencionar que ésta 98ª edición de los Oscar incorpora por primera vez la categoría a Directores de Casting, la cual, reconoce el trabajo detrás de la construcción de un reparto cinematográfico.

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