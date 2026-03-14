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De las más de 200 películas ganadoras del Oscar desde 1928 y hasta el año pasado, menos de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.
Un estudio de EL UNIVERSAL efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo con cerca de 30, mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.
Youtube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 y algunas del presente, tanto en su idioma original y sin subtítulos disponibles o dobladas al español. Y Sony One, Filmelier+ y Claro Video son las que menos opciones ofrecen, con una.
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Se consideraron filmes ganadores en las categorías Película, Internacional (antes Lengua Extranjera) y Animación.
Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que sólo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.
DISNEY +
- “Qué verde era mi valle” (1942)
- “Patton” (1971)
- “Contacto en Francia” (1972)
- “Carros de fuego” (1982)
- “La bella y la bestia” (1992)
- “El rey león” (1995)
- “Corazón valiente” (1996)
- “Evita” (1997)
- “Titanic” (1998)
- “Buscando a Nemo” (2004)
- “Los increíbles” (2005)
- “Ratatoulle” (2008)
- “Wall-E” (2009)
- “Up” (2010)
- “El discurso del rey” y “Toy story 3” (2011)
- “Brave” (2013)
- “Frozen” (2014)
- “Big Hero 6” (2015)
- “Intensamente” (2016)
- “Zootopia” (2017)
- “Coco” (2018)
- “Spiderman un nuevo universo” (2019)
- “Toy story 4” (2020)
- “Nomaland” y “Soul” (2021)
- “Encanto” (2022)
PRIME VIDEO (*A la renta)
- “On the waterfront” (1955)
- “El golpe” (1973) *
- “Kramer contra Kramer” (1980) *
- “Gente ordinaria” (1981) *
- “El paciente inglés” (1997) *
- “Todo sobre mi madre” (2000)
- “El tigre y el dragón” (2001) *
- “Chicago” (2003) *
- “Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales” (2006) *
- “Los infiltrados” (2007)
- “Rango” (2012) *
- “Luna llena” (2017)
- “Green book” (2019)
- “CODA” (2022)
HBO MAX
- “Casablanca” (1944)
- “Los imperdonables” (1993)
- “La lista de Schlinder” (1994)
- “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2004)
- “Argo” (2013)
- “Cómo entrenar a tu dragón 2” (2015)
- “Todos en todas partes al mismo tiempo” (2023)
- “Oppenheimer” (2024)
- “Anora” (2025)
NETFLIX
- “El Padrino” (1973)
- “Shrek” (2002)
- “El secreto de sus ojos” (2010)
- “En primera plana” (2016)
- “ROMA” (2019)
- “Parásitos” (2020)
- “Drive my car” (2022)
- “Pinocho” y “Sin novedad en el frente” (2023)
- “El niño y la garza” (2024)
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YOUTUBE
- “Alas” (1929)
- “La melodía de Broadway” (1930)
- “Sin novedad en el frente” (1930)
- “Rebeca” (1941)
- “La señora Minerve” (1943)
- “Los mejores años de nuestras vidas” (1947)
- “El ladrón de bicicletas” (1950)
- “Orfeo” (1960)
- “Violines en el cielo” (2009)
- “La gran belleza” (2014)
APPLE TV
- “La vuelta al mundo en 80 días” (1957) *
- “Oliver” (1969)
- “Pelotón” (1987)
- “Shakespeare enamorado” (1999)
PARAMOUNT +
- “El padrino 3” (1975)
- “Belleza americana” (2000)
- “Gladiador” (2001)
- “Aún estoy aquí” (2025)
MGM +
- “El silencio de los inocentes” (1992)
- “Argentina, 1985” (2023)
UNIVERSAL +
- “Rocky” (1977)
- “Happy feet” (2007)
SONY ONE
- “Sucedió una noche” (1935)
- CLARO VIDEO
- “Gandhi” (1983) *
FILMELIER +
- “Flow” (2025)
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