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De las más de 200 películas ganadoras del Oscar desde 1928 y hasta el año pasado, menos de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.

Un estudio de EL UNIVERSAL efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo con cerca de 30, mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.

Youtube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 y algunas del presente, tanto en su idioma original y sin subtítulos disponibles o dobladas al español. Y Sony One, Filmelier+ y Claro Video son las que menos opciones ofrecen, con una.

Lee también:

Se consideraron filmes ganadores en las categorías Película, Internacional (antes Lengua Extranjera) y Animación.

Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que sólo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.

DISNEY +

  • “Qué verde era mi valle” (1942)
  • “Patton” (1971)
  • “Contacto en Francia” (1972)
  • “Carros de fuego” (1982)
  • “La bella y la bestia” (1992)
  • “El rey león” (1995)
  • “Corazón valiente” (1996)
  • “Evita” (1997)
  • “Titanic” (1998)
  • “Buscando a Nemo” (2004)
  • “Los increíbles” (2005)
  • “Ratatoulle” (2008)
  • “Wall-E” (2009)
  • “Up” (2010)
  • “El discurso del rey” y “Toy story 3” (2011)
  • “Brave” (2013)
  • “Frozen” (2014)
  • “Big Hero 6” (2015)
  • “Intensamente” (2016)
  • “Zootopia” (2017)
  •  “Coco” (2018)
  • “Spiderman un nuevo universo” (2019)
  • “Toy story 4” (2020)
  • “Nomaland”  y “Soul” (2021)
  • “Encanto” (2022)

PRIME VIDEO (*A la renta)

  •  “On the waterfront” (1955)
  • “El golpe” (1973) *
  • “Kramer contra Kramer” (1980) *
  • “Gente ordinaria” (1981) *
  • “El paciente inglés” (1997) *
  • “Todo sobre mi madre” (2000)
  • “El tigre y el dragón” (2001) *
  • “Chicago” (2003) *
  • “Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales” (2006) *
  • “Los infiltrados” (2007)
  • “Rango” (2012) *
  •  “Luna llena” (2017)
  • “Green book” (2019)
  • “CODA” (2022)

HBO MAX

  • “Casablanca” (1944)
  • “Los imperdonables” (1993)
  • “La lista de Schlinder” (1994)
  • “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2004)
  • “Argo” (2013)
  • “Cómo entrenar a tu dragón 2” (2015)
  • “Todos en todas partes al mismo tiempo” (2023)
  • “Oppenheimer” (2024)
  • “Anora” (2025)

NETFLIX

  • “El Padrino” (1973)
  • “Shrek” (2002)
  • “El secreto de sus ojos” (2010)
  • “En primera plana” (2016)
  • “ROMA” (2019)
  • “Parásitos” (2020)
  • “Drive my car” (2022)
  • “Pinocho” y “Sin novedad en el frente” (2023)
  • “El niño y la garza” (2024)

Lee también:

YOUTUBE

  • “Alas” (1929)
  • “La melodía de Broadway” (1930)
  • “Sin novedad en el frente” (1930)
  • “Rebeca” (1941)
  • “La señora Minerve” (1943)
  • “Los mejores años de nuestras vidas” (1947)
  • “El ladrón de bicicletas” (1950)
  • “Orfeo” (1960)
  • “Violines en el cielo” (2009)
  • “La gran belleza” (2014)

APPLE TV

  • “La vuelta al mundo en 80 días” (1957) *
  • “Oliver” (1969)
  • “Pelotón” (1987)
  • “Shakespeare enamorado” (1999)

PARAMOUNT +

  • “El padrino 3” (1975)
  • “Belleza americana” (2000)
  • “Gladiador” (2001)
  • “Aún estoy aquí” (2025)

MGM +

  • “El silencio de los inocentes” (1992)
  • “Argentina, 1985” (2023)

UNIVERSAL +

  •  “Rocky” (1977)
  • “Happy feet” (2007)

SONY ONE

  • “Sucedió una noche” (1935)
  •  CLARO VIDEO
  • “Gandhi” (1983) *

FILMELIER +

  • “Flow” (2025) 

rad

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