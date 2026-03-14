De las más de 200 películas ganadoras del Oscar desde 1928 y hasta el año pasado, menos de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.

Un estudio de EL UNIVERSAL efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo con cerca de 30, mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.

Youtube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 y algunas del presente, tanto en su idioma original y sin subtítulos disponibles o dobladas al español. Y Sony One, Filmelier+ y Claro Video son las que menos opciones ofrecen, con una.

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Se consideraron filmes ganadores en las categorías Película, Internacional (antes Lengua Extranjera) y Animación.

Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que sólo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.

DISNEY +

“Qué verde era mi valle” (1942)

“Patton” (1971)

“Contacto en Francia” (1972)

“Carros de fuego” (1982)

“La bella y la bestia” (1992)

“El rey león” (1995)

“Corazón valiente” (1996)

“Evita” (1997)

“Titanic” (1998)

“Buscando a Nemo” (2004)

“Los increíbles” (2005)

“Ratatoulle” (2008)

“Wall-E” (2009)

“Up” (2010)

“El discurso del rey” y “Toy story 3” (2011)

“Brave” (2013)

“Frozen” (2014)

“Big Hero 6” (2015)

“Intensamente” (2016)

“Zootopia” (2017)

“Coco” (2018)

“Spiderman un nuevo universo” (2019)

“Toy story 4” (2020)

“Nomaland” y “Soul” (2021)

“Encanto” (2022)

PRIME VIDEO (*A la renta)

“On the waterfront” (1955)

“El golpe” (1973) *

“Kramer contra Kramer” (1980) *

“Gente ordinaria” (1981) *

“El paciente inglés” (1997) *

“Todo sobre mi madre” (2000)

“El tigre y el dragón” (2001) *

“Chicago” (2003) *

“Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales” (2006) *

“Los infiltrados” (2007)

“Rango” (2012) *

“Luna llena” (2017)

“Green book” (2019)

“CODA” (2022)

HBO MAX

“Casablanca” (1944)

“Los imperdonables” (1993)

“La lista de Schlinder” (1994)

“El señor de los anillos: el retorno del rey” (2004)

“Argo” (2013)

“Cómo entrenar a tu dragón 2” (2015)

“Todos en todas partes al mismo tiempo” (2023)

“Oppenheimer” (2024)

“Anora” (2025)

NETFLIX

“El Padrino” (1973)

“Shrek” (2002)

“El secreto de sus ojos” (2010)

“En primera plana” (2016)

“ROMA” (2019)

“Parásitos” (2020)

“Drive my car” (2022)

“Pinocho” y “Sin novedad en el frente” (2023)

“El niño y la garza” (2024)

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YOUTUBE

“Alas” (1929)

“La melodía de Broadway” (1930)

“Sin novedad en el frente” (1930)

“Rebeca” (1941)

“La señora Minerve” (1943)

“Los mejores años de nuestras vidas” (1947)

“El ladrón de bicicletas” (1950)

“Orfeo” (1960)

“Violines en el cielo” (2009)

“La gran belleza” (2014)

APPLE TV

“La vuelta al mundo en 80 días” (1957) *

“Oliver” (1969)

“Pelotón” (1987)

“Shakespeare enamorado” (1999)

PARAMOUNT +

“El padrino 3” (1975)

“Belleza americana” (2000)

“Gladiador” (2001)

“Aún estoy aquí” (2025)

MGM +

“El silencio de los inocentes” (1992)

“Argentina, 1985” (2023)

UNIVERSAL +

“Rocky” (1977)

“Happy feet” (2007)

SONY ONE

“Sucedió una noche” (1935)

CLARO VIDEO

“Gandhi” (1983) *

FILMELIER +

“Flow” (2025)

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