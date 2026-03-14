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Los Ángeles.— Guillermo del Toro, cuyo filme Frankenstein está nominado a nueve Oscar, se dijo “más relajado que nunca” ayer durante el encuentro entre los productores de las 10 películas nominadas al premio de la Academia.

“Me siento contento y cómodo dentro de esta comunidad de cine. Quiero disfrutar este fin de semana celebrando todo lo conseguido con el equipo de Frankenstein. Me ha tocado ir a todo tipo de eventos, entre ellos, la entrega del Saturn Award, donde conocí al actor William Shatner”, externó el director a EL UNIVERSAL.

El director mexicano se dio unos momentos en el Museo del Oscar para posar con sus colegas productores de la decena de cintas postuladas a Mejor película, entre ellos, el productor Jerry Bruckheimer (F1), a quien abrazó.

“Es imposible no sentirse emocional después de 50 años cargando con el sueño de hacer esta película. Desde los 11 años quería hacerla cuando era niño en Guadalajara. En esos años me encantaba ir a ver una película y sentir su grandiosidad, algo que no encuentro mucho en el cine de hoy”, dijo durante una sesión de preguntas y respuestas con cada equipo de producción de las cintas nominadas.

El realizador contó que, desde la preproducción de Frankenstein, la propuesta fue verla como una ópera inspirada en los clásicos de los 60.

“La única manera de lograrlo era decirle a la audiencia que nos preocupaba el arte hecho a mano, hecho por humanos para humanos”, explicó el realizador tapatío, quien ha defendido el tema de la manufactura artesanal contra la Inteligencia Artificial.

“Queríamos que la gente supiera que construimos el barco y que, cuando se mueve, en verdad se está moviendo; trajimos cientos de telas para el vestuario”, dijo Del Toro, quien fue aplaudido por su defensa del oficio de sus artistas, sentado al lado de los también productores de Frankenstein, J. Miles Dale y Scott Stuber.

El ganador del Oscar por La forma del agua también recordó el reto de haber encontrado al actor Jacob Elordi, una vez que Andrew Garfield le canceló nueve semanas antes del rodaje.

“Tengo 61 años y sé que cuando algo sale mal, está yendo bien. Me dije: ‘Algo va a venir que va a ser un milagro y ese milagro fue Jacob Elordi’”, recordó sobre su estrella, quien se disputará el título a Actor de reparto.

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