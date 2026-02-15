Más Información

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

“Hacer entrevistas fue mi escuela personal de letras”: entrevista inédita con Federico Campbell

La ilustración de camino a la modernidad

El filme brasileño se coronó como la mejor película internacional en los premios Independent Spirit.

"Quiero dedicar este premio a todos los cineastas jóvenes de todos lados", dijo el director Kleber Mendonça Filho al subir al escenario del teatro Hollywood Palladium acompañado de su esposa y productora del filme, Emilie Lesclaux, y el protagonista del filme, Wagner Moura.

El premio supone un paso más para Mendonça Filho en la carrera hacia el , donde también compite, en la misma categoría, la película del director español Oliver Laxe, 'Sirat'.

El director habló sobre la importancia de que el arte refleje los tiempos políticos en los que se vive, y aseguró que su película, ambientada durante la dictadura de Brasil, fue escrita durante un Gobierno autoritario.

"Recordar también es un acto político", apuntó.

Además, Mendonça Filho aseguró que una de las razones por las que considera que el cine brasileño ha cobrado fuerza internacional en los últimos años es el apoyo a la cultura que ha surgido tras la salida del poder del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro.

"El financiamiento público está de vuelta y algo que amo de este apoyo es que de verdad impulsa la diversidad en el cine... Espero que el éxito de "El Agente Secreto" dé más visibilidad al cine brasileño", dijo el director en sala de ganadores.

Bautizados como "los Oscar del indie", los Premios Spirit solo reconocen a películas cuyo presupuesto no supere los 30 millones de dólares, una cifra baja para los estándares de los estudios de Hollywood.

'El Agente Secreto' tuvo un presupuesto estimado en poco más de 5 millones de dólares, y también se ha coronado en premios como los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards.

La película está nominada a cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor película y mejor actor.

