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La nueva cinta de y llegó hasta los juzgados; y es que, tras su estreno, los actores están siendo demandado por dos oficiales de la policía de Miami.

De acuerdo con información de Page Six, los uniformados Jonathan Santana y Jason Smith acusan a la productora Artists Equity (fundada por los famosos) de difamación, pues alegan que la película, "The Rip", los retrata como corruptos.

El filme sigue a dos agentes que participan en una redada antidrogas en la que logran decomisar más de 20 millones de dólares de un cártel; historia que está inspirada en un operativo real del 2016 y del que ambos formaron parte.

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El problema, afirman, es que en la ficción se añadieron elementos como el robo del dinero decomisado, nexos con el narco y hasta asesinatos, lo que provocó que la gente los relacionara con estos delitos.

Santana aseguró que, tras el estreno, lo han acusado de ladrón, situación que terminó afectando tanto su reputación profesional como su vida personal.

Los agentes también sostienen que antes del lanzamiento enviaron cartas a la producción para pedirles que cambiaran el contenido y la promoción de la película; sin embargo, su solicitud fue ignorada.

"The Rip" se estrenó en Netflix sin ninguna modificación y con la leyenda “inspirada en hechos reales”, un elemento que ahora forma parte central de la demanda.

Hasta el momento, ni Matt Damon, ni Ben Affleck, ni Artists Equity han emitido declaraciones públicas sobre el litigio.

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