Más Información

“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

Adiós al humor y genialidad de Pedro Friedeberg

Adiós al humor y genialidad de Pedro Friedeberg

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

Después de más de una década sin presentarse en el país, la cantante estadounidense tenía previsto regresar a la Ciudad de México con su Summer Carnival Tour; sin embargo, las presentaciones programadas en la capital fueron canceladas.

La noticia fue confirmada por Ocesa, promotora del evento, a través de un comunicado en el que se informó que los shows del 26 y 27 de abril en el Estadio GNP no se llevarán a cabo debido a problemas logísticos relacionados con el montaje del espectáculo.

Según el documento difundido en redes sociales, la situación es ajena tanto a la intérprete como al promotor del recinto, lo que impidió continuar con la planificación del evento.

Foto: Instagram.
Foto: Instagram.

Lee también:

La visita de P!nk era una de las más esperadas dentro de la agenda musical de este año. De hecho, la alta demanda provocó que, tras agotarse rápidamente los primeros boletos, se abriera una segunda fecha en la capital mexicana.

En 2024, con Summer Carnival, la intérprete ofreció 131 conciertos en 15 países, que consolidó el tour más ambicioso de su carrera, el cual cerró con una presentación en Florida en noviembre del mismo año.

El espectáculo incluye coreografías aéreas, un recorrido por los éxitos que han marcado su trayectoria y diversos números en los que combina acrobacias, un elemento que se ha convertido en uno de sus sellos como artista.

Lee también:

¿Qué sucederá con los boletos?

La promotora detalló que se habilitará un proceso de reembolso automático para quienes adquirieron sus boletos en línea. El dinero se devolverá directamente a la tarjeta con la que se realizó la compra, incluyendo los cargos por servicio.

En el caso de quienes compraron sus entradas en taquilla, deberán acudir al mismo punto de venta para solicitar la devolución correspondiente.

Lee también:

Hasta el momento se desconoce si P!nk anunciará nuevas fechas en México. No obstante, se invita a los fanáticos a mantenerse atentos a los canales oficiales de la intérprete de "Just Give Me a Reason."

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu. Foto: TikTok @angelaaguilar_ / AP

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou “rompe Instagram” con diminutos bikinis de satén y cuero

[Publicidad]