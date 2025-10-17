Más Información

Tras su última visita a México en 2010, , la cantante conocida por su estilo rebelde y auténtico, regresará al país el próximo año. Te contamos todos los detalles de su visita.

En 2024, con su gira Summer Carnival, la intérprete ofreció 131 espectáculos en 15 países, consolidando su show más ambicioso, que cerró con un concierto en Florida en noviembre. Precisamente, este mismo espectáculo es el que podrán disfrutar sus fanáticos mexicanos.

¿Cuándo vendrá Pink a México?

De acuerdo con la publicación de Ocesa en redes sociales, Pink se presentará el domingo 26 de abril de 2026 en el Estadio GNP de Ciudad de México.

El espectáculo incluirá coreografías aéreas, un recorrido por los hits que han definido su carrera y números en los que combina acrobacias con su característico estilo en el escenario, algo que la distingue como artista.

¿Cuándo será la venta de boletos para el concierto de Pink en México?

La preventa Citibanamex comenzará el martes 22 de octubre a partir de las 14:00 horas a través de Ticketmaster, mientras que la venta general iniciará el miércoles 23 de octubre. Los precios de los boletos aún no han sido anunciados.

